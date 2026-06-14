Meğer yıllardır yanlış yürüyormuşuz: Yaptığınız bu hata postürü bozuyor

Psoas ve Karın Kasları Kritik Rol Oynuyor

Yürüyüş sırasında görev yapan en önemli yapılardan biri de omurgayı bacaklara bağlayan derin kas grubu olan psoas kası. Uzmanlar, bu kasın doğru yürüyüşte bir yay gibi çalıştığını belirtiyor. Arkadaki bacak geriye uzandığında esneyen psoas, öndeki bacak ağırlığı aldığında kasılarak hareketin devamlılığını sağlıyor.

Bu süreçte derin karın kasları da doğal bir korse görevi görüyor. Eğer yürürken merkez bölgeniz aktif değilse, uzmanlara göre yürüyüş tekniğinizde bazı eksiklikler olabilir.