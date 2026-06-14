Son günlerde sosyal medyada gündem olan bir paylaşım, yıllardır doğru bildiğimiz yürüyüş alışkanlıklarını tartışmaya açtı. İddiaya göre yürüyüş sırasında yapılan basit bir hata, zamanla duruş bozukluklarına, kas dengesizliklerine ve kronik ağrılara neden olabiliyor.
Meğer yıllardır yanlış yürüyormuşuz: Yaptığınız bu hata postürü bozuyor
Yürümek, hayatımız boyunca yaptığımız en doğal hareketlerden biri. Uzmanlara göre çoğumuz farkında olmadan yanlış yürüyor olabiliriz.Cemile Kurel
Her gün binlerce adım atıyor olsak da bu adımların ne kadar sağlıklı olduğu büyük bir soru işareti. X platformunda viral olan paylaşımda, ayağın yere tam temas etmemesinin ve kalça kaslarının yeterince aktif kullanılmamasının ilerleyen yaşlarda postürü olumsuz etkileyebileceği öne sürüldü. Uzmanlar ise bu durumun günümüzde oldukça yaygın görülen “gluteal amnezi” yani kalça kaslarının yeterince çalışmamasıyla ilişkili olduğunu belirtiyor.
Tartışma Yaratan Paylaşım
Sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan paylaşımda, ayak başparmağı, serçe parmağı ve topuğun yere dengeli şekilde basmamasının yürüyüş mekanizmasını bozduğu ifade edildi. Uzmanlara göre bu durum sadece yürüyüşü değil, vücudun genel hareket kalitesini de etkiliyor.
Doğru Yürüyüşün Sırrı Arkadan Gelen İtişte Saklı
Çoğu kişi yürürken adımını öne doğru atarak ilerlediğini düşünüyor. Oysa uzmanlar, sağlıklı yürüyüşün öne çekilmekten değil, arkadaki ayağın vücudu ileri doğru itmesinden geçtiğini söylüyor.
Adım sadece öne doğru uzatıldığında yük büyük ölçüde bacakların ön kısmındaki kaslara ve bele biniyor. Buna karşılık kalça kaslarının devreye girdiği bir yürüyüşte, arkadaki ayak parmakları zemini geriye doğru iterken vücut daha dengeli ve verimli şekilde hareket ediyor.
Psoas ve Karın Kasları Kritik Rol Oynuyor
Yürüyüş sırasında görev yapan en önemli yapılardan biri de omurgayı bacaklara bağlayan derin kas grubu olan psoas kası. Uzmanlar, bu kasın doğru yürüyüşte bir yay gibi çalıştığını belirtiyor. Arkadaki bacak geriye uzandığında esneyen psoas, öndeki bacak ağırlığı aldığında kasılarak hareketin devamlılığını sağlıyor.
Bu süreçte derin karın kasları da doğal bir korse görevi görüyor. Eğer yürürken merkez bölgeniz aktif değilse, uzmanlara göre yürüyüş tekniğinizde bazı eksiklikler olabilir.
Siz de Yanlış Yürüyor Olabilirsiniz
Egzersiz sonrası sık sık bel ağrısı yaşıyor, sabahları bacaklarınızda sertlik ve gerginlik hissediyorsanız bunun nedeni yürüyüş alışkanlıklarınız olabilir.
Fitness uzmanı Joanna Hall'a göre etkili bir yürüyüş, her zaman arkadaki ayağın güçlü itişiyle başlıyor. Hall, doğru teknik için dik bir duruş korunmasını, kalça ile kaburgalar arasındaki mesafenin artırılmasını ve boynun rahat bırakılmasını öneriyor. Ayrıca topuğun kontrollü şekilde kaldırılması ve kalça kaslarının aktif kullanılması da sağlıklı yürüyüşün temel unsurları arasında gösteriliyor.