Kaynak: Haber Merkezi

Edirne'de ücret, mesai ve tazminat hakları için direnen Özşen Madencilik işçilerinin eyleminin 26. gününde silah sesleri duyulduğu öne sürüldü.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'ndan yapılan açıklamada, işletme içerisinde direnen işçiler ve ailelerinin üzerine üç el ateş edildiği ifade edildi.

Sendikanın açıklamasında herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer aldı:

"Patron Bekir Kiremitçi’nin adamları tarafından işletme içerisinden direnen işçiler ve aileleri üzerine silahla üç el ateş edildi. Yaralımız yok. İşçiler ve ailelerle madeni işgal ettik. Buradan dönüş yok ölümse ölüm!"