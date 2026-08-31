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Kaynak: Haber Merkezi

YouTuber Arif Kocabıyık ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu belirtilen Kocabıyık’ın, Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir tırın dorsesinin altında yakalandığı iddia edildi.

BULGARİSTAN’A GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Aktarılan bilgilere göre Arif Kocabıyık, Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir tırın dorsesinin altında Bulgaristan’a çıkmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından fark edildi.

Kocabıyık’ın yakalandığı anlara ilişkin görüntüler de sosyal medyada gündem oldu.

HAKKINDA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VARDI

Arif Kocabıyık hakkında, Antalya 35. Ceza Mahkemesi tarafından TCK 299/1 maddesi kapsamında yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu belirtildi.

Söz konusu yasak nedeniyle Kocabıyık’ın Türkiye’den çıkışına izin verilmediği ifade edildi.

SINIR KAPISINDA İŞLEM YAPILDI

Kapıkule’de yakalandığı belirtilen Kocabıyık hakkında sınır kapısında işlem başlatıldığı aktarıldı.

Olayın ardından Arif Kocabıyık’ın yakalanma şekli sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.