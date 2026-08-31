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Trendyol Süper Lig’de 3. hafta heyecanı Beşiktaş-Arca Çorum FK karşılaşmasıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde Çorum FK karşısında üç puan mücadelesi veriyor.

Saat 21.30’da başlayan karşılaşmaya Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapıyor. Mücadelede Çağdaş Altay düdük çalarken, yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar yapıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi R. Martens, AVAR hakemi ise Murat Altan.

Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ-ÇORUM FK KARŞILAŞMASININ İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Nübel,Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani, Berat, Diomande, Serdar, Emircan, Ramirez.

BEŞİKTAŞ-ÇORUM FK MAÇI CANLI ANLATIM

MAÇ BAŞLADI

1' İlk düdük çaldı ve maça Beşiktaş başladı.

BEŞİKTAŞ İLK DAKİKADA GOLE ÇOK YAKLAŞTI

1' Olaitan'ın kale sahasına ortasında, Murillo topa dokunamadı.

ÇORUM FK TEHLİKELİ GELDİ

6' Arka direğe açılan ortada Emircan kafayı vurdu, Murillo'ya çarpan top devamında uzaklaştırıldı.

BEŞİKTAŞ MAÇA HIZLI BAŞLADI, İLK GOL GELDİ

9' Vaclav Cerny'nin golü ile Beşiktaş, Çorum FK karşısında öne geçti

BEŞİKTAŞ İKİNCİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI

14' Merkezden etkili gelen siyah-beyazlılar, Trossard'ın pasında ceza yayının hemen sol gerisinde topla buluşan Vlahovic'in vuruşu yan ağlarda kaldı.

ÇORUM FK PENALTI BEKLEDİ

17' Çorum FK'nın kullandığı kornerde Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşu auta çıktı. Konuk ekip, pozisyon sırasında Murillo'nun elle oynadığını öne sürerek penaltı bekledi.

VLAHOVIC DEĞERLENDİREMEDİ

18' Rıdvan ön direğe ortasını yaptı. O noktaya hareketlenen Vlahovic topa dokunmak istedi fakat top kaleci Felipe'de kaldı.

SON ANDA AGBADOU

23' Emircan, ceza sahasına girdi ve son çizgiden kale sahasına pasını verdi ancak Agbadou, top Ramirez'e gelmeden önce araya girdi

BEŞİKTAŞ YİNE GOLE ÇOK YAKLAŞTI

32' Vlahovic'in şutunda kaleci Felipe gole izin vermedi. İkinci pozisyonda ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Orkun'un vuruşu, savunmaya çarparak kornete gitti.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

35' Orkun'un pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Trossard, topu çekti ve kale ağzına yaptığı ortada Murillo'nun vuruşu direkten döndü