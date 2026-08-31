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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle bir sahil işletmesine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

Haskoloğlu, işletmenin sahile girişte vatandaşlara harcama kotası belirlediğini öne sürerek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile belediye yetkililerine çağrıda bulundu.

“SAHİL MİLLETİNDİR VE KAPATILAMAZ”

İbrahim Haskoloğlu, paylaşımında sahillerin kamuya ait olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Çevre ve Şehircilik Bakanı sayın Murat Kurum ve İzmir Belediyesi Başkanı sayın Lal Denizli. Size kendi çektiğim görüntülerle ifşa ediyorum. Sahil milletindir ve kapatılamaz.”

Haskoloğlu, işletmelerin sahil alanlarını kapatarak vatandaşlardan para talep ettiğini iddia etti.

“VATANDAŞA HARCAMA KOTASI BELİRLİYORLAR”

Paylaşımında söz konusu uygulamaya tepki gösteren Haskoloğlu, işletmenin girişte vatandaşlardan belirli bir harcama yapmasını istediğini savundu.

Haskoloğlu, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Bunlar girişte vatandaşa harcama kotası belirliyor. Bu ülke bunların babasının çiftliği mi? Bu işletmeler tüm sahili kapatıp insanlardan para talep ediyor. Buraya müdahale edecek misiniz, yoksa izleyecek misiniz?”

KAMERAYLA GİRİŞTE ENGELLEME İDDİASI

Haskoloğlu’nun paylaştığı görüntülerde, işletmenin girişinde güvenlik görevlisiyle yaşanan diyalog da yer aldı.

Videoda güvenlik görevlisinin, profesyonel kameranın içeri alınamayacağını söylediği aktarıldı.

Görüntülerde güvenlik görevlisinin, “Profesyonel kamerayı içeri alamıyoruz, bilginiz olsun” dediği duyuldu.

Haskoloğlu ise buna rağmen içeri girdiğini ve kanuna aykırı olduğunu düşündüğü noktaları görüntülemeye başladığını ifade etti.

SAHİLE GİRİŞ İÇİN ÜCRET İDDİASI

Videonun devamında, işletme çalışanı olduğu belirtilen bir kişinin sahilde kullanılacak alanlara göre farklı harcama limitlerinden söz ettiği görüldü.

Çalışanın, “Dilerseniz bir kum alan istiyorsanız, en önden 5 bin liradan yardımcı olabilirim. Mansion alanında iskelenin yanında küçük bir iskelemiz var. Orada oturuyorsunuz, sonrasında iskeleden veya kumdan istediğiniz yerden denize girebilirsiniz. Oranın da limiti 3 bin TL” dediği aktarıldı.

Haskoloğlu, fiyatların iki kişi için 6 bin ila 8 bin TL arasında değiştiğini öne sürdü.

“KANUNEN SİZE AİT OLAN YER İÇİN PARA İSTENİYOR”

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, söz konusu alanın vatandaşların kullanımına açık olması gerektiğini belirterek işletmenin uygulamasına tepki gösterdi.

Haskoloğlu, “Kanunen size ait olan bir yer için bu işletme size diyor ki; sen buraya giriyorsun ve şu kadar harcayabileceksen gireceksin” ifadelerini kullandı.

Sahillerin halkın ortak kullanım alanı olduğunu vurgulayan Haskoloğlu, işletmelerin bu alanlardan gelir elde ettiğini iddia etti.

“ANAYASAL HAKKINIZ OLAN KUMSALLARI KAPATIYORLAR”

Haskoloğlu, videoda yaptığı değerlendirmede sahil alanlarının işletmeler tarafından kapatıldığını savundu.

Gazeteci, “Bu kim olduğu belirsiz kişiler sizin anayasal hakkınız olan bu kumsalları kapatıyor ve buradan ciddi paralar kazanıyorlar. Ve bunları da yine kanuna aykırı uygulamalarla yapıyorlar” dedi.

HALK PLAJI ALANI DA GÜNDEME GELDİ

Paylaşımda, söz konusu işletmenin yaklaşık 200 metre ilerisinde halk plajı bulunduğu da belirtildi.

Haskoloğlu, yüzlerce metrelik sahil alanının özel işletmeler tarafından kapatıldığını, halkın kullanımına ayrılan bölümün ise oldukça sınırlı olduğunu öne sürdü.

Videoda, “Yüzlerce metre sahil alanı özel yerler tarafından kapatılırken, 20 metrelik gibi bir alan halkın kullanımına açılmış” ifadeleri kullanıldı.

YETKİLİLERE DENETİM ÇAĞRISI

İbrahim Haskoloğlu, paylaşımının sonunda yetkililere çağrıda bulunarak benzer uygulamaları gündeme getirmeye devam edeceğini söyledi.

Haskoloğlu, “Tüm sahilleri böyle tek tek ifşa edeceğim. Adamına göre mi iş yapıyorsunuz yoksa bu millete mi, herkes görsün” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrası sahillerin kamuya açık kullanımı, işletmelerin harcama kotası uygulamaları ve denetim süreçleri yeniden tartışma konusu oldu.