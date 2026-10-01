Sergen Yalçın ile Nihat Kahveci arasında 'Kalleş' polemiği: Tırtsın

Yalçın ise canlı yayında Kahveci’nin paylaşımlarını gördüğünü belirterek, eski futbolcunun neden konuya dahil olduğunu sorgulamıştı. Yalçın, o dönem yaptığı açıklamada, “Benden yaş olarak da ufak… biraz kaşınıyor sanırım. Benim söyleyeceklerimi kaldıramaz” ifadelerini kullanmıştı.