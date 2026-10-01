Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın hakkında Nihat Kahveci'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Sergen Yalçın ile Nihat Kahveci arasında 'Kalleş' polemiği: Tırtsın
Nihat Kahveci, yeniden yorumculuk yapmaya başlayan Sergen Yalçın hakkında gece yarısı dikkat çeken bir paylaşım yaptı.Kaynak: Diğer
Ünlü yorumcunun gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklama kısa sürede gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu.
Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinin ardından yorumculuk yapmaya yeniden başlamıştı.
Kahveci, Yalçın hakkında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Hocalığın ile pırtsın. Yorumculuk ile tırtsın. Hiçbir şey olmaz senden Sergen."
Nihat Kahveci'nin saat 01.20'de yayınladığı paylaşım sosyal medyada kısa sürede yoğun etkileşim aldı.
3,3 milyon görüntülenmeye ulaşan gönderi, 19 binin üzerinde beğeni ve binin üzerinde yorumla dikkat çekti.
NİHAT KAHVECİ SERGEN YALÇIN'A NEDEN TEPKİ GÖSTERDİ?
Nihat Kahveci’nin Sergen Yalçın’a yönelik gece yarısı paylaşımının arka planında, Yalçın’ın eski Beşiktaşlı futbolculara ilişkin sözleri olduğu ortaya çıktı.
Yalçın, kendisini eleştiren eski takım arkadaşlarına yönelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Beşiktaşlı eski futbolcular TV’ye, YouTube’a çıkıyor, dünyadan haberleri yok ama sürekli bel altı vurmaya çalışıyorlar. Ne antrenörlük ne de yorumculuk yapabiliyorlar. Gündeme gelmek ve kulüpte görev almak için herkesi eleştiriyorlar. Kalleşler bunlar.”
İKİLİNİN GEÇMİŞTEN GELEN GERİLİMİ
Nihat Kahveci ile Sergen Yalçın arasındaki anlaşmazlık, son dönemdeki açıklamalarla sınırlı kalmadı. Beşiktaş formasını geçmişte birlikte giyen iki isim, yıllar içerisinde çeşitli konularda karşılıklı açıklamalarla gündeme geldi.
Kahveci, Yalçın’ın Beşiktaş’taki ikinci teknik direktörlük döneminde takımın yönetimiyle ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu. Özellikle kadro yapılanması, transfer döneminde yapılan açıklamalar ve oyuncu tercihleri üzerinden Yalçın’ın gerekçeler sunduğunu savunan Kahveci, sezon devam ederken “Sergen Hoca’dan olmaza doğru gidiyorum, az kaldı istifa diyeceğim” ifadelerini kullanmıştı.
Yalçın’ın Beşiktaş macerasının sona ermesinin ardından da Kahveci’nin teknik adamın yönetim anlayışına yönelik değerlendirmeleri devam etti.
Öte yandan yorumculuk kariyerine yeniden başlayan Yalçın, katıldığı yayınlarda kendisini eleştiren eski Beşiktaşlı futbolcular hakkında konuştu. Kafa Sports yayınındaki sözlerinde bazı eski takım arkadaşlarının televizyon ve dijital mecralarda yaptıkları eleştirilerin arkasında kulüpte yeniden görev alma ve gündemde kalma amacı bulunduğunu öne süren Yalçın, “Ne antrenörlük ne de yorumculuk yapabiliyorlar. Kalleşler bunlar” ifadelerini kullandı.
İLK KAMUOYU TARTIŞMALARI 2012'YE UZANIYOR
Kahveci ile Yalçın arasındaki söz düellosunun geçmişi 2012 yılına kadar uzanıyor. O dönemde Villarreal altyapısında görev yapan Kahveci, Yalçın’ın bir televizyon programındaki değerlendirmelerine Twitter üzerinden karşılık vermişti.
Kahveci, yaptığı paylaşımlarda Yalçın’ın beğenmediği kişi sayısının fazla olduğunu belirtirken, deneyimli teknik adamın teknik direktörlük konusunda teklif alamamasına da gönderme yapmıştı.
Yalçın ise canlı yayında Kahveci’nin paylaşımlarını gördüğünü belirterek, eski futbolcunun neden konuya dahil olduğunu sorgulamıştı. Yalçın, o dönem yaptığı açıklamada, “Benden yaş olarak da ufak… biraz kaşınıyor sanırım. Benim söyleyeceklerimi kaldıramaz” ifadelerini kullanmıştı.