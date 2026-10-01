Yeniçağ Gazetesi
01 Ekim 2026 Perşembe
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Ekonomi Erken emekli olacaklar: Noyan Doğan şartları ve tarihi anlattı

Erken emekli olacaklar: Noyan Doğan şartları ve tarihi anlattı

Noyan Doğan, hayati önemdeki "erken emeklilik" hakkının bilinmeyenlerini yazdı.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Erken emekli olacaklar: Noyan Doğan şartları ve tarihi anlattı - Resim: 1

Noyan Doğan, engelli çocuğu bulunan sigortalı annelerin sıklıkla gözden kaçırdığı "erken emeklilik" hakkının detaylarını Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesine taşıdı.

1 17
Erken emekli olacaklar: Noyan Doğan şartları ve tarihi anlattı - Resim: 2

Bir okurunun sorusu üzerine konuya açıklık getiren Doğan, sürekli bakıma muhtaç ağır engelli çocuğu olan annelerin emeklilik yaşından ve prim gününden nasıl avantaj sağlayabileceğini tüm hatlarıyla anlattı.

2 17
Erken emekli olacaklar: Noyan Doğan şartları ve tarihi anlattı - Resim: 3

Doğan, erken emekliliğin yasal dayanağını köşesinde şu sözlerle ifade etti:

3 17
Erken emekli olacaklar: Noyan Doğan şartları ve tarihi anlattı - Resim: 4

"Sosyal güvenlik reformu kapsamında yapılan yeni düzenleme ile başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor. Böylece eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indiriliyor ve emekli maaşı bağlanıyor."

4 17
Erken emekli olacaklar: Noyan Doğan şartları ve tarihi anlattı - Resim: 5

Aktarılan bilgilere göre, bu haktan faydalanmak için sadece işçi (4/a) olmak gerekmiyor. Bağ-Kur (4/b) ve memur (4/c) statüsünde çalışanların yanı sıra, kendi isteğiyle isteğe bağlı sigorta primi ödeyen anneler de uygulamanın kapsamında yer alıyor.

5 17
Erken emekli olacaklar: Noyan Doğan şartları ve tarihi anlattı - Resim: 6

İstatistiklere göre engelli bireylerin yaklaşık yüzde 25'i 0-21 yaş aralığında bulunurken, bugüne kadar 15 bine yakın kadının bu haktan yararlanarak emekli olduğu belirtiliyor.

6 17
Erken emekli olacaklar: Noyan Doğan şartları ve tarihi anlattı - Resim: 7

Doğan, sistemin nasıl işlediğini okurlarına şu ifadelerle özetledi:

7 17
Erken emekli olacaklar: Noyan Doğan şartları ve tarihi anlattı - Resim: 8

"Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan ve sigortalı çalışan annelerin prim gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayılarına ekleniyor. Eklenen bu süreler de emeklilik yaşından düşülüyor."

8 17
Erken emekli olacaklar: Noyan Doğan şartları ve tarihi anlattı - Resim: 9

Bu hesaba göre; yılda 360 gün prim ödeyen bir kadının primlerine her yıl için 90 gün ilave ediliyor. Böylece bir yıllık çalışma, SGK nezdinde 450 gün olarak tescilleniyor.

9 17
Erken emekli olacaklar: Noyan Doğan şartları ve tarihi anlattı - Resim: 10

Düzenlemedeki en kritik detayın "1 Ekim 2008" tarihi olduğunun altını çizen Hürriyet yazarı, bu haktan yararlanacak günlerin hesaplanmasında miladın bu tarih olduğunu vurguladı. 1 Ekim 2008 öncesindeki çalışmalar için ilave prim uygulanmıyor.

10 17
Erken emekli olacaklar: Noyan Doğan şartları ve tarihi anlattı - Resim: 11

Örnek bir hesaplama ile durumun getirdiği avantajı açıklayan Doğan; 2008 Ekim ayında işe başlayan ve 18 yıl aralıksız çalışan bir annenin normalde 6 bin 480 gün prime sahip olacağını, ancak bu yasayla prim gününün 8 bin 100 güne çıkacağını belirtti.

11 17
Erken emekli olacaklar: Noyan Doğan şartları ve tarihi anlattı - Resim: 12

Bu durum anneye tam 1.620 gün, yani 4.5 yıl kazandırıyor. Normal şartlarda 58 yaşında emekli olacak bir kadın çalışan, kazandığı bu süre indirimiyle 53 yaş 6 ayda emekli maaşına kavuşabiliyor.

12 17
Erken emekli olacaklar: Noyan Doğan şartları ve tarihi anlattı - Resim: 13

Peki anneler bu haktan nasıl faydalanacak? Erken emeklilik için aranan ilk şart, engelli çocuğun "ağır bakıma muhtaç" olduğuna dair SGK sağlık kurulu raporunun alınması. Doğan, başvuru sürecine dair detayları paylaştı.

13 17
Erken emekli olacaklar: Noyan Doğan şartları ve tarihi anlattı - Resim: 14

Rapor süreci için doğrudan SGK müdürlüklerine başvurulması gerekiyor. Başvuru işlemi aktif olarak çalışırken yapılabileceği gibi, emeklilik süresi geldiğinde de gerçekleştirilebiliyor.

14 17
Erken emekli olacaklar: Noyan Doğan şartları ve tarihi anlattı - Resim: 15

Şu an aktif olarak çalışmıyor olmak hakkı ortadan kaldırmıyor; geçmişte çalışmış olup işi bırakan kadınlar da bakım süresindeki prim günleri üzerinden başvuru yapabiliyor.

15 17
Erken emekli olacaklar: Noyan Doğan şartları ve tarihi anlattı - Resim: 16

Hakkın birden fazla çocuk için katlanarak artmadığı; her çocuk için ayrı rapor alınması gerekse de erken emeklilik hakkının yalnızca bir çocuk üzerinden kazanılabileceği belirtildi.

16 17
Erken emekli olacaklar: Noyan Doğan şartları ve tarihi anlattı - Resim: 17
17 17
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro