Yunanistan'ın İsrail'den satın aldığı SPIKE NLOS uzun menzilli füze sistemlerinin ilk bölümünün adalara konuşlandırıldığı iddia edildi.
Ege’de sular ısınıyor: Yunanistan adalara İsrail füzeleri yerleştirdi
Yunanistan, İsrail’den aldığı 32 km menzilli SPIKE NLOS füzelerini Doğu Ege adalarına yerleştirdi. Yunan basını daha önce 51. Komando Tugayı’nın Aydın Söke’ye çekilmesinin bölgedeki Türk varlığını güçlendirdiğine değinmişti.Kaynak: Haber Merkezi
OnAlert'in haberine göre teslimatların sürmesi ve sistemlerin Doğu Ege ile Meriç bölgesindeki birliklere kademeli olarak yerleştirilmesi planlanıyor.
Yunanistan Kara Kuvvetleri için satın alınan sistemlerin operasyonel kullanıma geçirilmesinde eğitim süreci öne çıkıyor.
İlk operatörlerin eğitimi Vlora'da başlarken, sistemlerin yakın dönemde atışlara ve tatbikatlara dahil edilmesi bekleniyor.
Yunanistan toplam 17 SPIKE NLOS sistemi satın alıyor. Taşıyıcı araçlar ve Ateş Kontrol Merkezleri'nden oluşan sistem, yaklaşık 32 kilometre mesafedeki hedeflere angaje olabiliyor.
Sistemin, fırlatıcı ile hedef arasında doğrudan görsel temas bulunmadan saldırı gerçekleştirebildiği iddia ediliyor.
Füze elektro-optik sensör ve çift yönlü veri bağlantısı kullanıyor. Operatör uçuş sırasında füzenin görüntüsünü izleyebiliyor, hedefi değiştirebiliyor, saldırıyı düzeltebiliyor veya iptal edebiliyor.
Sistem ayrıca İHA, gelişmiş gözlemciler ve diğer gözetleme araçlarından gelen hedefleme bilgilerini kullanabilecek şekilde tasarlanıyor.
Yunanistan'da SPIKE NLOS'un yalnızca bir tanksavar sistemi olarak değil, sensörler ve ateş gücü unsurlarıyla birlikte çalışan bir ağın parçası olarak kullanılması hedefleniyor.
Bu kapsamda İHA'lar, topçu sistemleri, PULS ve diğer güdümlü silahlarla koordinasyon planlanıyor.
Önümüzdeki dönemde yapılması beklenen gerçek atışlar, mürettebatın sertifikalandırılması ve sistemin operasyonel kullanımına geçiş açısından önemli aşama olacak.
Tatbikatlarda uzun menzilli hedefleme, görüş hattı dışı angajman, sensör işbirliği ve uçuş sırasında hedef bilgilerinin değiştirilmesi gibi kabiliyetlerin kullanılması planlanıyor.
Gazete “Doğu Ege adalarının coğrafyası, saklanma imkânları ve karşı kıyıların önemli bölümünü gözlemleyebilme özelliği nedeniyle sistemin konuşlandırılması açısından önem taşıyor” ifadesini kullandı.
Daha önce Türkiye’de 51. Komando Tugayı'nın Samos karşısındaki Söke'ye taşınmasına da değinen gazete, bunun bölgedeki Türk varlığını güçlendirdiğini kabul ederek, “fakat bu tek başına belirli bir taarruz hazırlığı anlamına gelmiyor” dedi.
Gazete, Yunanistan'ın hedefinin birlik sayısını artırmanın yanı sıra ateş menzili ve isabet oranını yükseltmek, sensörlerle silah sistemlerini birbirine bağlamak ve hedeflere hızlı şekilde angaje olabilmek olduğunu savundu.
Teslimatların yıl sonuna kadar büyük ölçüde veya tamamen tamamlanması, programda değişiklik olması durumunda ise sürecin en geç 2027'nin ilk çeyreğinde bitirilmesi öngörülüyor.
İlk SPIKE NLOS sistemleri adaların savunmasında kullanılmaya başlanırken, sonraki aşamada mürettebatın sistemin tüm özelliklerini etkin biçimde kullanabilmesi hedefleniyor.