İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kırmızı bültenle aranan 13 şahıs ile ulusal seviyede aranan 3 şahsın Gürcistan’da gerçekleştirilen ortak operasyonla yakalandığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat ve KOM Başkanlıkları ile Gürcistan Polis Teşkilatının katılımıyla; kırmızı bültenle aradığımız R.G., R.C., N.D., R.S., H.Ç., S.E., Y.S., M.A. D.C.B., O.K., O.M., T.F., S.A., ulusal seviyede aradığımız H.A., U.Ö. ve R.S. isimli şahıslar Gürcistan'da gerçekleştirilen ortak operasyonda yakalandı." denildi.