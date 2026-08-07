Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Trafikte, otomobil sürücüleri M.A.K. ve A.H.Ş., yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Araçlarından inen sürücüler kavga etti. M.A.K.'nin yumruk attığı A.H.Ş., dudağından yaralandı.

Yumruk yetmedi testereyi çıkarmıştı: Sürücünün bu hatası pahalıya mal oldu - Resim : 1

M.A.K., ardından otomobilinin bagajından aldığı testereyle A.H.Ş.'ye saldırmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle olay sona erdi. M.A.K., otomobiline binip bölgeden uzaklaştı.

Yumruk yetmedi testereyi çıkarmıştı: Sürücünün bu hatası pahalıya mal oldu - Resim : 2

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis merkezine giden taraflar, birbirinden şikayetçi oldu. Yaşananlar, araç kamerasına yansıdı.

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Trafik ekipleri M.A.K.’ye aracından inip A.H.Ş.'ye saldırmaya çalışması nedeniyle 180 bin lira idari para cezası uyguladı. Otomobili de trafikten menedilen M.A.K.; çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Yumruk yetmedi testereyi çıkarmıştı: Sürücünün bu hatası pahalıya mal oldu - Resim : 4