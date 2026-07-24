Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın faiz/kar payı destekli kredi uygulamaları kapsamında çiftçi ve esnafa sağlanan finansman desteği milyarlarca liraya ulaştı. Uygulamalarla hem üretimin hem de işletmelerin finansmana erişiminin desteklenmesi hedefleniyor.
Hazine’den çiftçi ve esnafa büyük destek: Milyarlarca liralık finansman sağlandı
Hazine destekli kredi uygulamaları kapsamında çiftçilere 449 milyar lira, esnaf ve sanatkarlara ise 180 milyar lira finansman desteği verildi.Kaynak: AA
Çiftçiye 449 milyar liralık destek
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2004 yılında başlatılan faiz/kar payı destekli kredi sistemi kapsamında bugüne kadar çiftçilere 449 milyar lira destek sağlandı.
2025 yılı sonunda kredi ve finansman bakiyesi 833 milyar liraya, sistemden yararlanan çiftçi sayısı ise 1,1 milyona ulaştı. Bu yıl haziran sonu itibarıyla 724 bin çiftçi, toplam 399 milyar liralık kredi ve finansmandan faydalandı.
Çiftçilere, üretim konusuna göre yüzde 25 ile yüzde 100 arasında faiz ve kar payı indirimi uygulanırken, temel hayvansal ve bitkisel üretimde 300 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 100 faiz desteği sağlanıyor.
Esnafa 180 milyar liralık finansman
2002 yılında hayata geçirilen Hazine faiz destekli kredi sistemi kapsamında ise bugüne kadar esnaf ve sanatkarlara 180 milyar lira destek verildi.
2025 yılında yaklaşık 258 bin esnaf toplam 176 milyar lira kredi kullanırken, bu yıl haziran sonu itibarıyla 99 bin esnaf ve sanatkara 75 milyar lira kredi kullandırıldı.
Faiz indirimi uygulanıyor
Sistem kapsamında esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimi sağlanıyor. Genç girişimciler, usta girişimciler, kaybolmaya yüz tutmuş meslek erbabı ve belirli öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler ise ilave faiz avantajlarından yararlanabiliyor
Hazine destekli kredi uygulamalarıyla üretimin artırılması, işletmelerin büyümesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve yerel kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor.