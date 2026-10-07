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Kaynak: İHA

Yangın, 26 Ağustos 2026 tarihinde saat 03.30 sıralarında Şehitkamil ilçesi 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Günteks Elyaf fabrikasında çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri 47 araç ve 75 personelle müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında 2 kişi dumandan etkilendi. Fabrikada ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemeler sonucunda fabrika sahibi Levent K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Levent K., çıkarıldığı mahkemece "sigorta dolandırıcılığı" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlamaları kapsamında tutuklandı.