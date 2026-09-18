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Yılmaz Özdil, İzmir’de yaşanan siyasi gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdil'den YENİ Parti'ye Cemil Tugay çıkışı geldi. Özdil, İzmir’in uzun süredir AK Parti’ye geçit vermediğini belirterek, “Israrla uyarıyorum. 25 yıldır AKP’ye geçit vermeyen İzmir’i kılçıksız şekilde AKP’ye vermek için ellerinden geleni yapıyor guguk kuşu yumurtaları” dedi.

“AKP'NİN İL BAŞKANINI YENİ PARTİ'DE DELEGE YAPTILAR”

Özdil, sözlerinin devamında muhalif medyanın bazı gelişmeleri sansürlediğini söyledi.

Ünlü gazeteci, “Sözde muhalif medya sansürlüyor. Ben buradan söyleyeyim sizlere” ifadelerini kullanarak İzmir’deki parti yapılanmasına ilişkin iddialarda bulundu. Özdil, “İzmir’de AKP’nin il başkanını YENİ Parti’de delege yaptılar” dedi.

CHP’Yi ELEŞTİRDİ

CHP içerisindeki yapılanmaya da değinen Özdil'in “Cumhuriyet Halk Partisi’nin gerçek evlatlarını partiden dışladılar” ifadelerini kullandı. Özdil, bazı isimlerin partiye dahil edilmesine ilişkin de eleştirilerde bulunarak, “Onların yerine AKP’ye geçen Saniye Fıçı gibi tipleri” ifadeleri dikkat çekti.

Özdil ayrıca Seferihisar ve Güzelbahçe belediyelerine ilişkin de çeşitli yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını dile getirdi. Bu iddiaları kendi değerlendirmeleri kapsamında aktaran Özdil, CHP’nin bölündüğünü ve “çürütüldüğünü” söyledi.

“ÇİĞLİ’DE YENİ PARTİ’DEN DELEGE YAPTILAR”

Yılmaz Özdil, açıklamasının sonunda İzmir’deki iddiasını yeniden gündeme getirerek şu ifadeleri kullandı:

“CHP’yi çürüttüler, böldüler. Sonra da bakın söylüyorum: AKP’nin İzmir il başkanını Çiğli’de Yeni Parti’den delege yaptılar.”

Yılmaz Özdil’in açıklamaları, İzmir’deki siyasi yapılanmaya ilişkin değerlendirmeleriyle gündeme geldi.

Yılmaz Özdil'in sosyal medyada gündem olan açıklamasının tamamı şöyle:

"Israrla uyarıyorum. 25 yıldır AKP'ye geçit vermeyen İzmir'i kılçıksız şekilde AKP'ye vermek için ellerinden geleni yapıyor guguk kuşu yumurtaları.

Sözde muhalif medya sansürlüyor. Ben burdan söyleyeyim sizlere. İzmir'de AKP'nin il başkanını YENİ Parti'de gelege yaptılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek evlatlarını partiden dışladılar. Onların yerine AKP'ye geçen Saniye Fıçı gibi tipleri. Şakır şakır rüşvet alarak sevgililerine dağıtan Seferihisar, Güzelbahçe gibi tipleri , otele attığı sevgilisinin annesine bile belediyeden para ödemiş herif ya.

CHP'yi çürüttüler, böldüler. Sonra da bakın söylüyorum... AKP'nin İzmir il başkanını Çiğli'de Yeni Parti'den delege yaptılar."