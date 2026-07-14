Kaynak: İHA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yer alan Kumbağ Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte hareketli dakikalar yaşandı. Yol kenarında bulunan bir palmiye ağacına yıldırım çarpması sonucu yangın çıktı. Yıldırımın isabet etmesiyle aniden tutuşan ağaç, çevredeki vatandaşlar arasında kısa süreli bir paniğin oluşmasına neden oldu.

Yaşanan bu doğa olayında şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanma durumu bildirilmedi. Palmiye ağacının yıldırım etkisiyle aniden alevler içinde kaldığı o korku dolu anlar ise bölgede bulunan bir vatandaşın kamerası tarafından anbean kaydedildi.