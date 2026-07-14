İzmir'de faaliyet gösteren ve 550 dönümlük tek yerleşkesiyle Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise 3. büyük serası olan Agrobay Seracılık, yüksek teknolojiyle ürettiği 15 bin ton domatesin önemli bir kısmını Avrupa'ya ihraç ediyor.
O ürünü hasat etti, şimdi servet kazanıyor: Bu sera dünyayı doyuruyor
İzmir'de 60 dönümle başladı, şimdi dünyaya ihracat ediyor. Avrupa'nın en büyüğü olan Agrobay, dünyayı doyuruyor. İşte Ahmet Taner'in başarı hikayesi...Gülsüm Hülya Sundu
Agrobay Seracılık Genel Müdürü Ahmet Taner, yatırım maliyeti 5 milyar lirayı bulan dev tesisin başarı hikayesini, teknolojik altyapısını ve modern tarımın geleceğini Storybox YouTube kanalında anlattı.
Taner, seraya dair detayları şu şekilde anlattı;
“Sera, 55 hektarlık (550 dönüm) toplam alanıyla kendi alanında Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise 3. büyük yerleşkesidir. Tesisin güncel kurulum maliyeti araziyle birlikte yaklaşık 5 milyar TL seviyesindedir. Yılda toplam 15 bin ton domates (çeri, pembe ve salkım) üretilmektedir.
Tesisin enerji ihtiyacı, bünyesinde bulunan yaklaşık 80 MW kapasiteli güneş enerjisi santralinden tamamen karşılanmaktadır. Üretimde polenasyon (dölleme) işlemi hormonla değil, bombus arıları kullanılarak yapılmaktadır."
Agrobay Seracılık, 2002 yılında sadece 60 dönümlük (6 hektar) bir alanla seracılık faaliyetlerine adım attı. Bugün ise 55 hektarlık devasa bir alana yayılarak tarımda küresel bir marka haline geldi.
Genel Müdür Ahmet Taner, ilk yatırım döneminde bir seranın metrekare kurulum maliyetinin 30 Euro civarında olduğunu, ancak günümüzde bu rakamın 60 Euro'nun altına inmesinin imkansız olduğunu belirtti.
Taner, araziyle birlikte böyle bir tesisi günümüzde kurmanın maliyetinin yaklaşık 5 milyar TL'yi bulacağını vurgulayarak, günümüz şartlarında bu ölçekte bir yatırım yapmanın zorluğuna dikkat çekti. Sera, geleneksel yöntemlerin aksine en son tarım teknolojileriyle donatılmış durumda. Enerji ihtiyacının tamamını 80 MW'lık güneş enerjisi santralinden karşılayan tesis, ürettiği elektriğin fazlasını da iletim hattına entegre ediyor.
Topraksız tarım yapılan serada, bitkilerin köklerine yataklık etmesi için Hindistan cevizi kabuğundan üretilen kokopit, kaya yünü, perlit ve pomza gibi özel materyaller kullanılıyor. Sulama işlemleri tamamen bilimsel verilere dayanıyor. Sıcaklık, nem ve radyasyon miktarını ölçen sensörler sayesinde sulama sistemi ancak bitki ihtiyaç duyduğunda otomatik olarak devreye giriyor.
Kullanılan suyun fazlası drenaj tanklarında toplanarak ultraviyole (UV) ışınlarla dezenfekte ediliyor ve yeni hazırlanan gübreli suyla harmanlanarak sisteme geri kazandırılıyor. Pik dönemlerde günlük 4.000 ton suyun kullanıldığı tesiste, bu akıllı otomasyon sayesinde su, gübre, işçilik ve enerji alanlarında çok ciddi tasarruflar sağlanıyor.
Seralarda yoğunlukla çeri, pembe ve salkım domates çeşitleri yetiştiriliyor. Toplam üretimin üçte ikisini pembe domates, üçte birini ise salkım domates oluşturuyor. Tohumların bir kısmı yurt dışından ihracat kriterlerine göre özel olarak getirtilirken, fideler "küvez" hassasiyetinde yönetilen ve son derece hijyenik olan fidanlık ünitesinde 30-40 gün boyunca yetiştiriliyor. Tohum ekiminden ilk hasada kadar geçen süreç ise yaklaşık 110 günü (4 ay) buluyor.
Taner, tesiste dölleme işlemi için hormon kullanmadıklarının altını çizerek, bu işlemin 45 gün ömrü olan "Bombus arıları" ile tamamen doğal yollarla gerçekleştirildiğini belirtti. Yıllık 15 bin ton üretim kapasitesine sahip olan seranın ürünlerinin yüzde 30-35'lik bölümü Almanya, Hollanda, İngiltere, İtalya ve son dönemde artan bir ivmeyle Polonya'ya ihraç ediliyor. İhracatın yaklaşık yarısı ise tek başına Almanya pazarına yönlendiriliyor. Kalan ürünler ise iç pazara sunuluyor.
İçerisinde 350 personelin arı gibi çalıştığı, çalışanlar için camisi ve basketbol sahası dahi bulunan modern yerleşke, geleneksel tarıma göre birim alanda 3-4 kat daha fazla verim sağlıyor. Kontrollü tarım sayesinde bitkinin bünyesine nüfuz eden kimyasal ilaçlar kullanmadıklarını ve Avrupa'nın sıkı denetimlerinden başarıyla geçtiklerini belirten Taner, geleneksel tarımda kontrolsüz kullanılan ilaçlara dikkat çekerek, bu modelin ülke genelinde yaygınlaşmasının zorunlu olduğunu ifade etti. Su kaynaklarının giderek azaldığına işaret eden Taner, dünyada artan nüfusla birlikte gıda talebinin yükseleceğini ve pandeminin de gösterdiği gibi tarımın ölmeyecek, vazgeçilmez tek sektör olduğunu sözlerine ekledi.