O ürünü hasat etti, şimdi servet kazanıyor: Bu sera dünyayı doyuruyor

İçerisinde 350 personelin arı gibi çalıştığı, çalışanlar için camisi ve basketbol sahası dahi bulunan modern yerleşke, geleneksel tarıma göre birim alanda 3-4 kat daha fazla verim sağlıyor. Kontrollü tarım sayesinde bitkinin bünyesine nüfuz eden kimyasal ilaçlar kullanmadıklarını ve Avrupa'nın sıkı denetimlerinden başarıyla geçtiklerini belirten Taner, geleneksel tarımda kontrolsüz kullanılan ilaçlara dikkat çekerek, bu modelin ülke genelinde yaygınlaşmasının zorunlu olduğunu ifade etti. Su kaynaklarının giderek azaldığına işaret eden Taner, dünyada artan nüfusla birlikte gıda talebinin yükseleceğini ve pandeminin de gösterdiği gibi tarımın ölmeyecek, vazgeçilmez tek sektör olduğunu sözlerine ekledi.