2027 yılının ikinci yarısında başlaması planlanan bu sıra dışı deney, Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Maaşını açıklamaya bile gerek duymadılar: NASA 1 yıl Mars simülasyonunda yaşayacak gönüllü aranıyor... İşte katılım şartları
NASA, insanlığı kızıl gezegene taşımak için hazırlıklarını hızlandırıyor. Gelecekteki Ay ve Mars görevlerinin provasını yapmak amacıyla "Moon and Mars Exploration Analog" (MMEA) adını verdiği devasa bir simülasyon programı başlatan kurum, bir yıl izole bir ortamda yaşayacak 4 gönüllü arıyor.Haber Merkezi
Ancak bu zorlu görev için seçilecek şanslı kişilerin kim olacağı kadar, bu süreç karşılığında ne kadar ödeme alacakları da büyük bir merak konusu.
NASA, katılımcılara ödenecek ücret konusunda şimdilik sessizliğini korurken; 1 yıllık yoğun tecrit, fiziksel zorluklar ve akademik gereksinimler göz önüne alındığında, gönüllüleri oldukça yüksek bir maaş paketinin beklediği tahmin ediliyor.
14 Aylık Serüven: Gönüllüleri Ne Bekliyor?
Toplamda 14 ay sürecek olan programın 12 ayı simülasyon içerisinde, kalan 2 ayı ise görev öncesi ve sonrası eğitim/adaptasyon süreçleriyle geçecek. Katılımcılar üç aşamalı bir yolculuğa çıkacak:
Aşama 1: Uzay Yolculuğu Provası
Ekip ilk olarak, yalnızca 60 metrekare büyüklüğündeki sahte bir uzay aracına kapatılacak.
Burada amaç, Dünya'dan Ay'a veya Mars'a gidiş esnasında yaşanacak uzun ve dar alandaki yolculuk psikolojisini test etmek.
Her gönüllünün uyuma ve kişisel ihtiyaçları için küçük bölmeleri olacak.
Aşama 2: "Mars Üssü"nde Yaşam
Yolculuk simülasyonu tamamlandıktan sonra ekip, 84 metrekarelik tek katlı bir yaşam alanına (Mars üssüne) geçiş yapacak. Burada adeta yabancı bir gezegendeymiş gibi;
Kendi sebze ve bitkilerini yetiştirecekler,
Özel kum havuzlarında simüle edilmiş uzay yürüyüşleri yapacaklar,
Günlük bakım ve bilimsel deney görevlerini yerine getirecekler.
Aşama 3: Dönüş Yolculuğu
Görevin son kısmında ise ekip tekrar simüle uzay aracına binerek Dünya'ya dönüş yolculuğunu gerçekleştirecek ve süreç tamamlanacak.
Mars Zaman Dilimine Uyum Sağlanacak
Mars'ta bir gün (sol), Dünya gününden yaklaşık 40 dakika daha uzun. Simülasyonda bu zaman dilimi birebir uygulanacak.
Bilim insanları, bu 40 dakikalık farkın insan biyolojik saati, uyku düzeni ve bilişsel yetenekleri üzerindeki uzun vadeli etkilerini ilk kez bu kadar kapsamlı inceleme fırsatı bulacak.
Başvuru Şartları Neler? Kimler Katılabiliyor?
NASA, bu simülasyonu gerçeğe en yakın şekilde yürütmek istediği için adaylarda oldukça sıkı ve seçici kriterler arıyor. İşte programa başvurabilmek için taşınması gereken şartlar:
Sağlık ve psikolojik durum kriterleri şu şekilde:
Sağlık Kontrolleri: Kapsamlı fiziksel ve psikolojik testlerden başarıyla geçmek.
Uyku Düzeni: Uyurgezerlik geçmişinin olmaması ve uyku ilacı kullanmıyor olmak.
Beslenme: Herhangi bir özel diyet/beslenme gereksiniminin bulunmaması (Astronot gıdaları ve simülasyon diyetine uyum sağlayabilmek adına).
Eğitim ve kariyer geçmişi kriterleri şu şekilde:
Eğitim: Mühendislik, biyoloji, fizik, bilgisayar bilimi veya matematik gibi STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanlarında en az lisans derecesine sahip olmak.
Avantaj Sağlayan Durumlar: İleri düzey akademik eğitime (Yüksek lisans/Doktora) sahip olmak veya askeri deneyim bulunması, adayları ön sıralara taşıyacak.
Genel ve fiziksel kriterler şu şekilde:
Yaş Aralığı: Tercihen 30 - 55 yaş arası (Bu aralık dışındaki başvuru sahipleri de güçlü profillere sahipse değerlendirilebilecek).
Boy Sınırı: Uzay aracı tasarımları gereği adayların boyunun en fazla 1,88 metre olması gerekiyor.
Dil: Çok iyi derecede ve akıcı İngilizce bilmek şart.
Vatandaşlık: Adayların ABD vatandaşı olması veya Green Card (daimi ikamet izni) sahibi olması zorunlu.