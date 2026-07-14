Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Maaşını açıklamaya bile gerek duymadılar: NASA 1 yıl Mars simülasyonunda yaşayacak gönüllü aranıyor... İşte katılım şartları

Maaşını açıklamaya bile gerek duymadılar: NASA 1 yıl Mars simülasyonunda yaşayacak gönüllü aranıyor... İşte katılım şartları

NASA, insanlığı kızıl gezegene taşımak için hazırlıklarını hızlandırıyor. Gelecekteki Ay ve Mars görevlerinin provasını yapmak amacıyla "Moon and Mars Exploration Analog" (MMEA) adını verdiği devasa bir simülasyon programı başlatan kurum, bir yıl izole bir ortamda yaşayacak 4 gönüllü arıyor.

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Maaşını açıklamaya bile gerek duymadılar: NASA 1 yıl Mars simülasyonunda yaşayacak gönüllü aranıyor... İşte katılım şartları - Resim: 1

2027 yılının ikinci yarısında başlaması planlanan bu sıra dışı deney, Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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Maaşını açıklamaya bile gerek duymadılar: NASA 1 yıl Mars simülasyonunda yaşayacak gönüllü aranıyor... İşte katılım şartları - Resim: 2

Ancak bu zorlu görev için seçilecek şanslı kişilerin kim olacağı kadar, bu süreç karşılığında ne kadar ödeme alacakları da büyük bir merak konusu.

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Maaşını açıklamaya bile gerek duymadılar: NASA 1 yıl Mars simülasyonunda yaşayacak gönüllü aranıyor... İşte katılım şartları - Resim: 3

NASA, katılımcılara ödenecek ücret konusunda şimdilik sessizliğini korurken; 1 yıllık yoğun tecrit, fiziksel zorluklar ve akademik gereksinimler göz önüne alındığında, gönüllüleri oldukça yüksek bir maaş paketinin beklediği tahmin ediliyor.

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Maaşını açıklamaya bile gerek duymadılar: NASA 1 yıl Mars simülasyonunda yaşayacak gönüllü aranıyor... İşte katılım şartları - Resim: 4

14 Aylık Serüven: Gönüllüleri Ne Bekliyor?

Toplamda 14 ay sürecek olan programın 12 ayı simülasyon içerisinde, kalan 2 ayı ise görev öncesi ve sonrası eğitim/adaptasyon süreçleriyle geçecek. Katılımcılar üç aşamalı bir yolculuğa çıkacak:

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Maaşını açıklamaya bile gerek duymadılar: NASA 1 yıl Mars simülasyonunda yaşayacak gönüllü aranıyor... İşte katılım şartları - Resim: 5

Aşama 1: Uzay Yolculuğu Provası

Ekip ilk olarak, yalnızca 60 metrekare büyüklüğündeki sahte bir uzay aracına kapatılacak.

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Maaşını açıklamaya bile gerek duymadılar: NASA 1 yıl Mars simülasyonunda yaşayacak gönüllü aranıyor... İşte katılım şartları - Resim: 6

Burada amaç, Dünya'dan Ay'a veya Mars'a gidiş esnasında yaşanacak uzun ve dar alandaki yolculuk psikolojisini test etmek.

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Maaşını açıklamaya bile gerek duymadılar: NASA 1 yıl Mars simülasyonunda yaşayacak gönüllü aranıyor... İşte katılım şartları - Resim: 7

Her gönüllünün uyuma ve kişisel ihtiyaçları için küçük bölmeleri olacak.

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Maaşını açıklamaya bile gerek duymadılar: NASA 1 yıl Mars simülasyonunda yaşayacak gönüllü aranıyor... İşte katılım şartları - Resim: 8

Aşama 2: "Mars Üssü"nde Yaşam

Yolculuk simülasyonu tamamlandıktan sonra ekip, 84 metrekarelik tek katlı bir yaşam alanına (Mars üssüne) geçiş yapacak. Burada adeta yabancı bir gezegendeymiş gibi;

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Maaşını açıklamaya bile gerek duymadılar: NASA 1 yıl Mars simülasyonunda yaşayacak gönüllü aranıyor... İşte katılım şartları - Resim: 9

Kendi sebze ve bitkilerini yetiştirecekler,

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Maaşını açıklamaya bile gerek duymadılar: NASA 1 yıl Mars simülasyonunda yaşayacak gönüllü aranıyor... İşte katılım şartları - Resim: 10

Özel kum havuzlarında simüle edilmiş uzay yürüyüşleri yapacaklar,

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Maaşını açıklamaya bile gerek duymadılar: NASA 1 yıl Mars simülasyonunda yaşayacak gönüllü aranıyor... İşte katılım şartları - Resim: 11

Günlük bakım ve bilimsel deney görevlerini yerine getirecekler.

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Maaşını açıklamaya bile gerek duymadılar: NASA 1 yıl Mars simülasyonunda yaşayacak gönüllü aranıyor... İşte katılım şartları - Resim: 12

Aşama 3: Dönüş Yolculuğu

Görevin son kısmında ise ekip tekrar simüle uzay aracına binerek Dünya'ya dönüş yolculuğunu gerçekleştirecek ve süreç tamamlanacak.

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Maaşını açıklamaya bile gerek duymadılar: NASA 1 yıl Mars simülasyonunda yaşayacak gönüllü aranıyor... İşte katılım şartları - Resim: 13

Mars Zaman Dilimine Uyum Sağlanacak

Mars'ta bir gün (sol), Dünya gününden yaklaşık 40 dakika daha uzun. Simülasyonda bu zaman dilimi birebir uygulanacak.

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Maaşını açıklamaya bile gerek duymadılar: NASA 1 yıl Mars simülasyonunda yaşayacak gönüllü aranıyor... İşte katılım şartları - Resim: 14

Bilim insanları, bu 40 dakikalık farkın insan biyolojik saati, uyku düzeni ve bilişsel yetenekleri üzerindeki uzun vadeli etkilerini ilk kez bu kadar kapsamlı inceleme fırsatı bulacak.

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Maaşını açıklamaya bile gerek duymadılar: NASA 1 yıl Mars simülasyonunda yaşayacak gönüllü aranıyor... İşte katılım şartları - Resim: 15

Başvuru Şartları Neler? Kimler Katılabiliyor?

NASA, bu simülasyonu gerçeğe en yakın şekilde yürütmek istediği için adaylarda oldukça sıkı ve seçici kriterler arıyor. İşte programa başvurabilmek için taşınması gereken şartlar:

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Maaşını açıklamaya bile gerek duymadılar: NASA 1 yıl Mars simülasyonunda yaşayacak gönüllü aranıyor... İşte katılım şartları - Resim: 16

Sağlık ve psikolojik durum kriterleri şu şekilde:

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Maaşını açıklamaya bile gerek duymadılar: NASA 1 yıl Mars simülasyonunda yaşayacak gönüllü aranıyor... İşte katılım şartları - Resim: 17

Sağlık Kontrolleri: Kapsamlı fiziksel ve psikolojik testlerden başarıyla geçmek.

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Maaşını açıklamaya bile gerek duymadılar: NASA 1 yıl Mars simülasyonunda yaşayacak gönüllü aranıyor... İşte katılım şartları - Resim: 18

Uyku Düzeni: Uyurgezerlik geçmişinin olmaması ve uyku ilacı kullanmıyor olmak.

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Maaşını açıklamaya bile gerek duymadılar: NASA 1 yıl Mars simülasyonunda yaşayacak gönüllü aranıyor... İşte katılım şartları - Resim: 19

Beslenme: Herhangi bir özel diyet/beslenme gereksiniminin bulunmaması (Astronot gıdaları ve simülasyon diyetine uyum sağlayabilmek adına).

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Maaşını açıklamaya bile gerek duymadılar: NASA 1 yıl Mars simülasyonunda yaşayacak gönüllü aranıyor... İşte katılım şartları - Resim: 20

Eğitim ve kariyer geçmişi kriterleri şu şekilde:

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Maaşını açıklamaya bile gerek duymadılar: NASA 1 yıl Mars simülasyonunda yaşayacak gönüllü aranıyor... İşte katılım şartları - Resim: 21

Eğitim: Mühendislik, biyoloji, fizik, bilgisayar bilimi veya matematik gibi STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanlarında en az lisans derecesine sahip olmak.

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Maaşını açıklamaya bile gerek duymadılar: NASA 1 yıl Mars simülasyonunda yaşayacak gönüllü aranıyor... İşte katılım şartları - Resim: 22

Avantaj Sağlayan Durumlar: İleri düzey akademik eğitime (Yüksek lisans/Doktora) sahip olmak veya askeri deneyim bulunması, adayları ön sıralara taşıyacak.

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Maaşını açıklamaya bile gerek duymadılar: NASA 1 yıl Mars simülasyonunda yaşayacak gönüllü aranıyor... İşte katılım şartları - Resim: 23

Genel ve fiziksel kriterler şu şekilde:

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Maaşını açıklamaya bile gerek duymadılar: NASA 1 yıl Mars simülasyonunda yaşayacak gönüllü aranıyor... İşte katılım şartları - Resim: 24

Yaş Aralığı: Tercihen 30 - 55 yaş arası (Bu aralık dışındaki başvuru sahipleri de güçlü profillere sahipse değerlendirilebilecek).

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Maaşını açıklamaya bile gerek duymadılar: NASA 1 yıl Mars simülasyonunda yaşayacak gönüllü aranıyor... İşte katılım şartları - Resim: 25

Boy Sınırı: Uzay aracı tasarımları gereği adayların boyunun en fazla 1,88 metre olması gerekiyor.

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Maaşını açıklamaya bile gerek duymadılar: NASA 1 yıl Mars simülasyonunda yaşayacak gönüllü aranıyor... İşte katılım şartları - Resim: 26

Dil: Çok iyi derecede ve akıcı İngilizce bilmek şart.

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Maaşını açıklamaya bile gerek duymadılar: NASA 1 yıl Mars simülasyonunda yaşayacak gönüllü aranıyor... İşte katılım şartları - Resim: 27

Vatandaşlık: Adayların ABD vatandaşı olması veya Green Card (daimi ikamet izni) sahibi olması zorunlu.

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