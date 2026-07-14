Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında FETÖ ve Adil Öksüz bağlantısı: Komutan bakın kim çıktı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin 25 Mart 2009'da hayatını kaybettiği şüpheli helikopter kazasında, 17 yıl sonra yeni ve çok kritik bir gelişme yaşandı. Yıllarca FETÖ'nün kumpas ve delil karartma iddialarıyla gölgede kalan dosya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisine geçmesinin ardından sil baştan ele alındı.