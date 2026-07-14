Anayasa Mahkemesi son noktayı koydu: SGK o paraları kuruşu kuruşuna geri alacak

Ödenen paraların geri alınmasındaki usul ve esasların da belirli olduğunu vurgulayan AYM, mülkiyet hakkına getirilen bu sınırlamanın kanunilik şartını tam olarak karşıladığını kaydetti. Kararda, eş ve çocuklara bağlanan aylıkların temel amacının, eş desteğinden mahrum kalan kişilere sosyal güvence sağlamak olduğu hatırlatıldı.