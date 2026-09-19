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Siyah-beyazlı camianın yeni gözdesi İlhan Fakılı, futbol yolculuğuna fırtınalı bir başlangıç yaptı. Altyapısından yetiştiği St. Etienne kulübü tarafından "yetersiz fiziksel kapasite" gerekçesiyle dördüncü lig temsilcisi Andrezieux-Boutheon’a gönderilen 20 Yaşındaki futbolcu, pes etmeyerek gelişimini sürdürdü. 2024 yılında Clermont’un üçüncü lig kadrosuna geçen yetenekli oyuncu, sergilediği performansla hızla A takıma yükselmeyi başardı.

Söz konusu dönemde eski takımı St. Etienne ile yapılan dostluk müsabakasında ciddi bir sakatlık yaşasa da sahalara güçlü bir dönüş yaptı. Geçtiğimiz dönem Ligue 2’de skora yaptığı katkılarla dikkatleri üzerine çeken genç yetenek, Fransa Genç Milli Takımı'ndan gelen daveti geri çevirip ay-yıldızlı formayı seçti. Kosova ile oynanan U21 özel karşılaşmasında görev alan futbolcu için Fransız yayın organları "intikam" yorumunda bulundu.

Yaz döneminde Clermont’tan transfer edilen İlhan, Beşiktaş taraftarının büyük beklentilerle yıldız isimleri beklediği günlerde sessiz sedasız kadroya dahil edildi. Transfer sürecinde Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de takibinde olan oyuncu, Beşiktaş Sportif Direktörü Zeki Önder Özen’in yoğun çabasıyla siyah-beyazlı renklere bağlandı.

Son olarak Beşiktaş'ın Marsilya ile oynadığı müsabakayı Tüpraş Stadı’nda yerinden takip eden A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, genç yeteneğin sergilediği futbola adeta hayran kaldı. Mücadelede açılış golünü kaydeden ve bir şutu da direkte patlayan yetenek için İtalyan çalıştırıcı, “Topla çok rahat. Pozisyon bilgisi de üst seviyede” değerlendirmesinde bulundu. Montella, bu performansın ardından genç futbolcuyu A Milli Takım aday kadrosuna dahil etti. Beşiktaş formasıyla iki ayda devleşen İlhan Fakılı, önümüzdeki hafta Fransa karşısında görev yapmaya hazırlanıyor.