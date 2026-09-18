Süper Lig'in 6. haftasında Amedspor ile Beşiktaş, 20 Eylül Pazar günü Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Kısal yapacak.
Ahmet Çakar Amedspor-Beşiktaş maçı tahminini açıkladı
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Amedspor-Beşiktaş karşılaşması öncesinde Ahmet Çakar'dan dikkat çeken bir tahmin geldi. Eski hakem ve yorumcu, mücadelede hangi takımın galip geleceğini açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
Karşılaşmaya taraftarların ilgisi de yoğun oldu. Amedspor tarafından satışa çıkarılan maç biletlerinin 10 saniye içerisinde tükendiği belirtildi.
İKİ TAKIM ARASINDA 2 PUAN VAR
Beşiktaş, ligde geride kalan 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 12 puanla ikinci sırada bulunuyor. Amedspor ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Bu sonuçlarla iki takım arasında yalnızca 2 puanlık fark bulunurken, Diyarbakır'da oynanacak karşılaşma zirve yarışını yakından ilgilendiriyor.
AHMET ÇAKAR TAHMİNİNİ AÇIKLADI
Karşılaşmaya kısa bir süre kala eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar'ın maçla ilgili tahmini de gündeme geldi.
Amedspor-Beşiktaş mücadelesini değerlendiren Çakar, karşılaşmada hangi tarafın galibiyete ulaşacağına ilişkin görüşünü açıkladı.
Çakar'ın tahminine göre Diyarbakır'daki mücadeleden Beşiktaş galibiyetle ayrılacak.