Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Ahmet Çakar Amedspor-Beşiktaş maçı tahminini açıkladı

Ahmet Çakar Amedspor-Beşiktaş maçı tahminini açıkladı

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Amedspor-Beşiktaş karşılaşması öncesinde Ahmet Çakar'dan dikkat çeken bir tahmin geldi. Eski hakem ve yorumcu, mücadelede hangi takımın galip geleceğini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Ahmet Çakar Amedspor-Beşiktaş maçı tahminini açıkladı - Resim: 1

Süper Lig'in 6. haftasında Amedspor ile Beşiktaş, 20 Eylül Pazar günü Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Kısal yapacak.

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Ahmet Çakar Amedspor-Beşiktaş maçı tahminini açıkladı - Resim: 2

Karşılaşmaya taraftarların ilgisi de yoğun oldu. Amedspor tarafından satışa çıkarılan maç biletlerinin 10 saniye içerisinde tükendiği belirtildi.

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Ahmet Çakar Amedspor-Beşiktaş maçı tahminini açıkladı - Resim: 3

İKİ TAKIM ARASINDA 2 PUAN VAR

Beşiktaş, ligde geride kalan 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 12 puanla ikinci sırada bulunuyor. Amedspor ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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Ahmet Çakar Amedspor-Beşiktaş maçı tahminini açıkladı - Resim: 4

Bu sonuçlarla iki takım arasında yalnızca 2 puanlık fark bulunurken, Diyarbakır'da oynanacak karşılaşma zirve yarışını yakından ilgilendiriyor.

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Ahmet Çakar Amedspor-Beşiktaş maçı tahminini açıkladı - Resim: 5

AHMET ÇAKAR TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Karşılaşmaya kısa bir süre kala eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar'ın maçla ilgili tahmini de gündeme geldi.

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Ahmet Çakar Amedspor-Beşiktaş maçı tahminini açıkladı - Resim: 6

Amedspor-Beşiktaş mücadelesini değerlendiren Çakar, karşılaşmada hangi tarafın galibiyete ulaşacağına ilişkin görüşünü açıkladı.

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Ahmet Çakar Amedspor-Beşiktaş maçı tahminini açıkladı - Resim: 7

Çakar'ın tahminine göre Diyarbakır'daki mücadeleden Beşiktaş galibiyetle ayrılacak.

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