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Kaynak: DHA / İHA

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada sıcak gelişmeler yaşandı.

Şüpheliler Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur “kasten öldürme” suçundan ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri istemiyle hakimliğe sevk edilirken, eski Başsavcı Ali İşgören ve eski cezaevi savcısı Necip Doğan ise “suç örgütüne üye olma” suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; operasyonda dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, dönemin cezaevi savcısı ile Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşları gözaltına alınmıştı.

Kozinoğlu’nun bir diğer koğuş arkadaşı emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur ise Kıbrıs’tan dönüşünün ardından havalimanında gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ile Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, işlemlerinin ardından Silivri Adliyesine sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ İÇİN EV HAPSİ, 2 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık tarafından şüphelilerden Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur hakkında, sağlık durumları ve yaşları göz önünde bulundurularak ‘suç örgütüne üye olma’ suçundan ev hapsi şeklinde adli kontrol talep edildi. Ali İşgören ve Necip Doğan ise ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.