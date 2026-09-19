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Kaynak: Haber Merkezi

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca Silivri Cezaevi'nde 2011'de hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan adliyeye getirildi.

Ali İşgören ile Necip Doğan, savcılıktaki ifadelerinin ardından "suç örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında tutuklu bulunduğu sırada yaşamını yitiren Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve eski Jandarma mensubu Emekli Albay Hasan Atilla Uğur ile dönemin savcısı Ali İşgören ve dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Silivri Adliyesi’ne getirildi.

Savcılık, şüpheliler Hasan Ataman Yıldırım ile Hasan Atilla Uğur hakkında yaşları ve sağlık durumlarını göz önüne alarak ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri kararı verdi.

Dönemin savcısı Ali İşgören ile dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan ise tutuklandı.