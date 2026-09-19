MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: Eleme potasına giren 2 isim şaşırttı

MasterChef Türkiye’de 5. haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununun ardından haftanın son eleme adayları da belli oldu. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? 18 Eylül 2026 MasterChef hangi takım kazandı? MasterChef 5. ve 6. eleme adayları...
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MasterChef Türkiye’de haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesi tamamlandı. Gecenin sonunda kazanan takım ve bireysel dokunulmazlık sonrası belirlenen iki isim netleşti. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
MasterChef Türkiye’de 18 Eylül 2026 tarihli takım oyununda kazanan takım belli oldu. Yarışmacılar, şeflerden en yüksek puanı alarak oyunu kazanabilmek için mücadele etti. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? 18 Eylül 2026 MasterChef hangi takım kazandı? MasterChef 5. ve 6. eleme adayları...
TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
Mavi takım:
Armağan (Takım Kaptanı)
Muhammed
Nurten
Enes
Batuhan
Ayşe
Tolgahan
Şiringü
Recep
Emre Can
Kırmızı takım:
Bahar (Takım Kaptanı)
Nilay
Şükran
Tolga
Hasanalp
Eyyüp Can
Burçin
Faruk
Kübra
Şadi
MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ödül oyununu kazanan taraf mavi takım oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Haftanın ilk takım oyunun ardından eleme adayı olan yarışmacılar Şiringül ve Tolgahan oldu.
MasterChef Türkiye 2026'da 3. ve 4. eleme adayları Faruk ve Şadi oldu.
MASTERCHEF 18 EYLÜL KİM ELEME ADAYI OLDU?
Kırmızı takımın bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele ettiği gecede kazanan isim Burçin oldu.
Burçin 5. eleme adayı olarak Tolğa'nın adını söyledi. Son eleme adayı ise oylama sonucunda Kübra olarak belirlendi.