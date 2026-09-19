Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: Eleme potasına giren 2 isim şaşırttı

MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: Eleme potasına giren 2 isim şaşırttı

MasterChef Türkiye’de haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesi tamamlandı. Gecenin sonunda kazanan takım ve bireysel dokunulmazlık sonrası belirlenen iki isim netleşti. İşte detaylar...

Kaynak: Diğer
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MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: Eleme potasına giren 2 isim şaşırttı - Resim: 1

MasterChef Türkiye’de 5. haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununun ardından haftanın son eleme adayları da belli oldu. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? 18 Eylül 2026 MasterChef hangi takım kazandı? MasterChef 5. ve 6. eleme adayları...

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MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: Eleme potasına giren 2 isim şaşırttı - Resim: 2

MasterChef Türkiye’de 18 Eylül 2026 tarihli takım oyununda kazanan takım belli oldu. Yarışmacılar, şeflerden en yüksek puanı alarak oyunu kazanabilmek için mücadele etti. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? 18 Eylül 2026 MasterChef hangi takım kazandı? MasterChef 5. ve 6. eleme adayları...

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MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: Eleme potasına giren 2 isim şaşırttı - Resim: 3

TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Mavi takım:

Armağan (Takım Kaptanı)

Muhammed

Nurten

Enes

Batuhan

Ayşe

Tolgahan

Şiringü

Recep

Emre Can

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MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: Eleme potasına giren 2 isim şaşırttı - Resim: 4

Kırmızı takım:

Bahar (Takım Kaptanı)

Nilay

Şükran

Tolga

Hasanalp

Eyyüp Can

Burçin

Faruk

Kübra

Şadi

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MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: Eleme potasına giren 2 isim şaşırttı - Resim: 5

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül oyununu kazanan taraf mavi takım oldu.

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MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: Eleme potasına giren 2 isim şaşırttı - Resim: 6

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Haftanın ilk takım oyunun ardından eleme adayı olan yarışmacılar Şiringül ve Tolgahan oldu.

MasterChef Türkiye 2026'da 3. ve 4. eleme adayları Faruk ve Şadi oldu.

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MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: Eleme potasına giren 2 isim şaşırttı - Resim: 7

MASTERCHEF 18 EYLÜL KİM ELEME ADAYI OLDU?

Kırmızı takımın bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele ettiği gecede kazanan isim Burçin oldu.

Burçin 5. eleme adayı olarak Tolğa'nın adını söyledi. Son eleme adayı ise oylama sonucunda Kübra olarak belirlendi.

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