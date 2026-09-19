MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: Eleme potasına giren 2 isim şaşırttı

MasterChef Türkiye’de 18 Eylül 2026 tarihli takım oyununda kazanan takım belli oldu. Yarışmacılar, şeflerden en yüksek puanı alarak oyunu kazanabilmek için mücadele etti. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? 18 Eylül 2026 MasterChef hangi takım kazandı? MasterChef 5. ve 6. eleme adayları...