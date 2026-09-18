Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftası kapsamında 20 Eylül Pazar günü dış sahada Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı müsabakanın provalarına hız kesmeden start verdi.
Siyah-beyazlı kulübün duyurusuna göre BJK Nevzat Demir Tesisleri bünyesinde, teknik sorumlu Vincenzo Italiano idaresinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dayanıklılık ve taktiksel varyasyonlar üzerine durdu.
Hafif koşularla açılışı yapılan antrenman, 5'e 2 pas kapmaca egzersizinin devamında darlaştırılmış sahada oynanan çift kale müsabakayla noktalandı.
İstanbul temsilcisinde iyileşme süreci süren Leandro Trossard'ın antrenmanını salonda sürdürdüğü aktarıldı.
Siyah-beyazlı kafile, Amed Sportif Faaliyetler randevusunun hazırlık devresini yarın medyaya kapalı biçimde icra edeceği çalışmayla noktalayacak.
Beşiktaş takımı, deplasmandaki karşılaşma doğrultusunda yarın saat 16.00 itibarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel seferle Diyarbakır'a hareket edecek.