Erdoğan'ın seçim planlarına seçim yasası engeli: Aday olamıyor

Seçim ve oy verme kavramları farklı kavramlar...

Mevzuatta, her ne kadar bazı yerlerde oy verme ve seçim eş anlamlı olarak kullanılsa da, seçim demek, bir başlangıç tarihi ile başlayıp oy verme ve itirazlar ile sona eren takvime bağlı bir dönem demek...