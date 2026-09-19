Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "2028 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçmek için bir seçim düzenleyeceğiz" açıklaması seçim sistemine olan güveni bir kez daha sorgulattı.
Erdoğan'ın seçim planlarına seçim yasası engeli: Aday olamıyor
Türkiye'de muhalefet erken seçim ısrarını sürdürürken bir yandan da olası baskın seçime karşı önlemlerini alıyor. AK Parti ve MHP arasında seçim tarihi konusundaki çatlak gün yüzüne çıkarken, AK Parti seçimler için 2028 yılını işaret ediyor.Aykut Metehan
AK Parti'de tüm planlar Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesinin önünü açmak üzerine kuruluyor. Ancak Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesinin mümkün olmadığını ilgili seçim kanununun maddeleriyle açıkladı.
Son olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un "Erdoğan'ın adaylığı kesinleşti, önünde hiçbir engel yok" açıklaması hukukçular tarafından sorgulanırken, Akın Gürlek'ten de tepki çeken bir açıklama geldi.
Seçimlerin 2028 yılında yapılacağını belirten Adalet Bakanı, "Erdoğan'ı yeniden seçmek için düzenleyeceğiz" demişti.
Erdoğan'ın adaylığı kamuoyunda bir kez daha tartışmaya açılırken seçimlerin erken yapılabilmesi için TBMM'nin fesih kararı alması veya Anayasa değişikliği yapılması gerekiyor.
Ancak anayasa değişikliği konusunda genel seçimler sonrasını işaret eden AK Parti kurmayları tüm hesapları TBMM'nin alacağı karar üzerinden yapıyor.
Tam da bu noktada, emekli Cumhuriyet Savcısı ve YARSAV kurucu başkanı hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, Erdoğan'ın hukuki olarak bir daha aday olamayacağını açıkladı, seçim takvimine işaret etti.
Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun açıklaması şöyle:
Mehmet Uçum, seçim için net tarih verip, 16.04.2028 demiş...
Öncelikle "seçimin yenilenmesi" (erken seçim) konusunda Cumhurbaşkanı değil, TBMM karar alır, YSK da önceki yanlış kararını sürdürürse, ancak bu durumda Erdoğan aday olabilir...
Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı adına mı konuşuyor, yoksa TBMM'yi vesayet altına mı almış...
Mehmet Uçum, iyi uçmuş mu demeli...
Seçim ve oy verme kavramları farklı kavramlar...
Mevzuatta, her ne kadar bazı yerlerde oy verme ve seçim eş anlamlı olarak kullanılsa da, seçim demek, bir başlangıç tarihi ile başlayıp oy verme ve itirazlar ile sona eren takvime bağlı bir dönem demek...
6271 sayılı CB Seçim Yasası'nın 3/3 üncü maddesinin son cümlesinde: "Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak altmış günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir." hükmü yer almaktadır.
Buna göre, Erdoğan 14 Mayıs 2023 tarihi gözetildiğinde, 14 Mart ve sonrasındaki bir seçimde ADAY OLAMAZ.
TBMM bile seçimin yenilenmesi kararı alsa durum böyle!
Bu seçimde, YSK bu yasa hükmünü mü gözetecek, yoksa "seçim=oy verme" günüdür diyerek yeni bir kararla Erdoğan için kapıları mı açacak, onu hep beraber göreceğiz!
(NOT: Seçim propagandaları vb gibi bir çok konuda, seçim ifadesi ile çok açıkça oy verme değil seçimin başlangıç tarihi (seçim takvimi) esas alınıyor.
Seçim mevzuatındaki esas olarak ortaya çıkan, seçim ve oy vermenin farklı olduğu, seçimin bir takvime bağlı olduğu!!!)