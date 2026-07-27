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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kentin sinema üretimini desteklemek amacıyla kurulan İstanbul Sinema Ofisi, önemli bir kültür-sanat etkinliğine ev sahipliği yapıyor.

İBB Miras küratörlüğünde hazırlanan “Perdeden Önce: Erol Ağakay Mimeray Arşivi” sergisi, Türk sinemasının tanıtım tarihini ve görsel belleğini ziyaretçilerle buluşturdu.

ÜÇ KUŞAKLIK ARŞİV GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Üç kuşak boyunca oluşturulan aile arşivinden hazırlanan sergide, Yeşilçam dönemine ait afişler, sinema fenerleri, lobi kartları ve dönemin tanıtım materyalleri yer alıyor. Sergi, Türk sinemasının kamusal hafızasını yansıtan önemli eserleri bir araya getiriyor.

YEŞİLÇAM’IN TANITIM TARİHİNE IŞIK TUTUYOR

Sergi, sinema filmlerinin perdeye çıkmadan önceki tanıtım süreçlerine odaklanırken, Yeşilçam’ın görsel kültürünü ve sinema tarihini belgeleyen çok sayıda arşiv materyalini sanatseverlerin beğenisine sunuyor.