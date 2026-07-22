Türk sinemasının efsanevi ismi Türkan Şoray, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür tarafından düzenlenen "Hatıralar Bahçesinde Buluşma" sergisi için Müze Gazhane’ye geldi. Yeşilçam’ın yaşayan efsanesi, sergide hem kendi eserleriyle hem de ressam Yalçın Gökçebağ’ın tablolarıyla sanatseverlerle bir araya geldi.

ŞORAY’IN RESİMLERİ VE KOSTÜMLERİ İLK KEZ SERGİDE

Sergide Türkan Şoray’ın bugüne kadar çizdiği resimler ve sinema kariyerinde giydiği özel tasarlanmış kostümler yer alıyor. Ziyaretçiler, Sultan’ın hem oyuncu hem de ressam kimliğine tanıklık etme fırsatı buldu. Şoray’ın elinden çıkan çiçek, tabiat ve karakalem çalışmaları ile birlikte, yıllara meydan okuyan sahne kostümleri büyük ilgi gördü. Sergi alanı, Yeşilçam’ın altın yıllarını anımsatan fotoğraflar ve arşivlerle de zenginleştirildi.

"BOŞ BİR KAĞIT GÖRSEM HEMEN ÇİZMEK İSTERİM"

Sergi açılışında konuşan Türkan Şoray, resme olan tutkusunu şu sözlerle anlattı:

"Bugünümüze değer verip geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok uzun yıllardan beri hatta mektep sıralarından beri resme bir zaafım var. Yani boş bir kağıt görsem hemen bir şey çizmek istiyorum. Çok isterdim atölyelere katılayım. Yani hayatımı resme vereyim ama sinema her zaman benim için birinci planda olduğu için resim de diğer şeyler gibi ikinci planda, geri planda kaldı. Önceleri çiçek, tabiat resimleri falan çiziyordum, yapıyordum. Yağlı boyaya çok özeniyordum, çok seviyordum. Karakalemle çiziyordum. Hatta Atıf Yılmaz’ın bir resmini çizmiştim. O bir gösteri dergisinde çıkmıştı. Bir şeyler yapabilmek için önce çok sevmek lazım demek ki. Yani ben onu anlıyorum.

Sergiye Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan da katıldı. Mesut Kösedağı konuşmasında, "Türkiye’nin yakın tarihine damga vurmuş bir tarafta büyük üstat ressam Yalçın Gökçebağ, diğer tarafta hepimizin sultanı, Türk sinemasının sultanı Sayın Türkan Şoray. Onları Kadıköy’de ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz" dedi. İBB Başkanvekili Nuri Aslan ise, "Ekrem Başkanımız kültürün ve sanatın bir kente ruh verdiğine yürekten inanır ve hepimiz gibi sinemamızın sultanı Türkan Şoray’a hayrandır. Türkiye’de hayran olmayan kim vardır, ben onu bilmiyorum. Dolayısıyla bizim hepimizin sultanıdır o. İnanıyorum ki çok yakında yeniden özgür günlerde buluşacağız. Burada hep birlikte olacağız. Bugün sanatın farklı dallarında iz bırakan iki büyük ustayı aynı çatı altında buluşturan çok özel bir ana tanıklık ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKAN ŞORAY ORTAK HAFIZAMIZDIR"

Nuri Aslan konuşmasının devamında Şoray’ın sinemadaki yerine vurgu yaptı: "Sinemamızın sultanı diyorum ama Türkan Şoray aslında bundan çok daha fazlasıdır. Türkan Şoray ortak hafızamızdır. Onun filmleri kuşaklar boyunca milyonlarca insanın hayatına, hepimizin hayatına dokundu. Perdede izlediğimiz hikâyelerde aslında kendimizi gördük ve bulduk. Sevinçlerimizi, acılarımızı, aşkı, fedakarlığı, yoksulluğu, umudu ve direnci gördük.

"SERGİ 30 AĞUSTOS’A KADAR AÇIK

Müze Gazhane’de açılan "Hatıralar Bahçesinde Buluşma" sergisi 30 Ağustos tarihine kadar sanatseverleri ağırlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür tarafından programlanan sergide rehberli turlar da düzenlenecek. Yeşilçam tutkunları ve sanatseverler, Sultan’ın dünyasına bu özel sergiyle daha yakından bakma imkanı bulacak.