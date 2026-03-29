Yeraltı dizinde hayat verdiği Bozkurt Hanoğlu/Bozo karakteriyle adından söz ettiren Uraz Kaygılaroğlu, Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalındaki Pazar Sohbeti programına konuk oldu.

Geçtiğimiz ay MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Now TV’de yayımlanan “Yeraltı” dizisindeki rolü nedeniyle Kaygılaroğlu’nu tebrik ettiğini belirtmişti. Ünlü oyuncu Bahçeli’den gelen telefon hakkında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli’nin kendisini arayarak teşekkür ettiğini söyleyen Uraz Kaygılaroğlu, Devlet Bahçeli ile görüşmesini anlattı:

"Devlet bey, ‘Çok güzel bir Bozkurt olmuşsun’ dedi.

Ben de 'Teşekkür ederim efendim, sağ olun' dedim.

'Eğer kabul ederseniz size bir tablo hediye etmek istiyorum' dedi

Tabloyu evine astığını belirten Kaygılaroğlu, konuşmanın sosyal medyada gündem olan karşılıklı sessizlik kısmını şu sözlerle anlattı:

"Kafamda hep telefonu kim kapatmalı konusu vardı. Adabı muaşeret işi var ya hani. Çocukluğuma gittim. Kafam karıştı yani. Devlet Bey de kapatmadı ben de kapatmadım. Derin bir sessizlik oldu bir kaç saniye. Konu da bitti. Böyle bir sessizlikten sonra ben kapattım telefonu...''