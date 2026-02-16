Bahçeli’den “Yeraltı” dizisine övgü telefonu: Uraz Kaygılaroğlu'na bozkurt tablosu jesti

Yeniçağ Gazetesi
TARIM ÜFE OCAKTA ARTTI
Devlet Bahçeli, “Yeraltı” dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Bahçeli, görüşmede diziyi ilgiyle takip ettiğini ve verilen mesajlardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dizinin özellikle gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak durmaya teşvik eden yönünü takdir ettiğini belirtti. Yapımın, toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir senaryoyla ekranlara taşınmasının önemli olduğunu vurguladı.

Açıklamasında, oyuncu Kaygılaroğlu’na bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğini de dile getiren Bahçeli, dizinin tüm oyuncu ve yapım ekibine başarı temennilerini iletti.

Bahçeli mesajında özetle, “Now TV’de yayınlanan ‘Yeraltı’ dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ile görüştüm.

Türk gençliğini kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlayan başarılı yayın anlayışlarından dolayı memnuniyetimi ifade ettim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu takdim etmek istediğimi belirttim ve tüm ekibe başarılar diledim” ifadelerine yer verdi.

Yeraltı dizisi ilk bölümüyle 28 Ocak 2026 Çarşamba akşamında ekranlara geldi. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Yeraltı dizisinin yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu ise Raci Şaşmaz ve Berna Aruz'un kaleme aldığı dizinin başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

YERALTI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

“Yeraltı”, merkezine yalnızca gerilimi değil, sürükleyici bir aşk hikâyesini alan güçlü bir dram. Ailesinin katilini öldürerek intikamını alan Haydar Ali (Deniz Can Aktaş), cezaevine düştüğünde kendini Türkiye’nin en tehlikeli yeraltı kartellerinden birinin ortasında bulur. Ancak asıl ölümcül yüzleşme üç yıl sonra özgürlüğüne kavuştuğunda başlar: Haydar Ali’nin hâlâ unutamadığı kadın, artık onun en yakınındaki adamın karısıdır.

YERALTI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı, Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak’ın da onlara eşlik ettiği dizi, geçmişin izleriyle bugünün duygularını aynı hikâyede buluşturuyor.

