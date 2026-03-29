FIFA, Süper Lig ekibi Kayserispor ve Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler'e transfer yasağı getirdi.
FIFA'dan TFF 1. Lig ekibine ağır ceza: Süper Lig'e ramak kalmıştı
FIFA, ülkemizden bazı kulüplere transfer yasağı ve mali cezalar uygulamaya devam ediyor. Son olarak 1'i Süper Lig, 1'i ise TFF 1. Lig ekibi olmak üzere iki takıma ceza verildi. İşte detaylar…
SÜRESİZ TRANSFER YASAĞI
FIFA'nın internet sitesinde yer alan transfer yasaklarıyla alakalı bilgilendirme tablosuna göre Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler'e süresiz transfer yasağı verildi.
3 DÖNEM YASAK
Zecorner Kayserispor'a ise 3 dönem transfer yasağı uygulandı.
ADANA DEMİRSPOR'A DA 6 PUAN CEZA VERMİŞLERDİ
FIFA Disiplin Komitesi, geçtiğimiz günlerde Trendyol 1. Lig'de zor günler geçiren Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası vermişti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Adana Demirspor'a toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştı.
AMED SPOR FAALİYETLER AÇIKLAMA YAPTI
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, futbolcu Bobby Adekanye’nin transferine ilişkin doğan bonservis bedeli nedeniyle açılan dosyada ödemenin yapıldığını ve geçici transfer yasağının kaldırılacağını duyurdu.
Kulüp açıklamasında, Hollanda’nın Go Ahead Eagles takımından 8 Ocak 2025 tarihinde transfer edilen Adekanye’nin bonservis bedeline dair ilgili kulübün FIFA’ya başvuruda bulunduğu hatırlatıldı.
Ödemenin kulüp tarafından gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, belgelerin FIFA’nın ilgili sistemine yüklenmesinin ardından geçici transfer yasağının kaldırılacağı kaydedildi.
LİGDEKİ DURUMLARI
Erzurumspor'un 69 puanla ligde liderliğini eline aldığı dönemde Amed Sportif Faaliyetler ise 2. sırada 67 puanda bulunuyor.
Amed Sportif Faaliyet, TFF 1. Lig'de oynadığı son 11 maçta da yenilgi almadı. Oynadıkları son 4 karşılaşmayı ise gol yemeden kazanmayı başardılar.
Ligde bir sonraki maçta ise evlerinde Boluspor'u ağırlayacaklar.