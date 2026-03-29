Şampiyonlar Ligi’nde rakiplerini zorlayan ve Galatasaray’ı başarıdan başarıya koşturan Okan Buruk, Türk futbolunun son dönemdeki en dikkat çekici isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.
Şampiyonlar Ligin'de parladı, Avrupa'dan talipleri bastırıyor... Okan Buruk kararını verdi: Galatasaray'dan ayrılacak mı?
Galatasaray’ı üst üste şampiyonluklara taşıyan ve Şampiyonlar Ligi’nde parlayan başarılı teknik direktör Okan Buruk, Avrupa kulüplerinden ciddi teklifler alıyor. 52 yaşındaki hocanın sarı-kırmızılı kulüple geleceği mayıs ayında netlik kazanacak.Cansu İşcan
Sarı-kırmızılı ekibin lider konumdaki teknik direktörüyle ilgili flaş gelişmeler milli ara döneminde de hız kesmeden devam ediyor. 52 yaşındaki çalıştırıcının sözleşmesi haziran ayında sona ererken Avrupa’dan gelen yoğun ilgi, hem kulüp hem de taraftarlar arasında merak uyandırıyor.
Galatasaray’ı üst üste şampiyonluklara taşıyan ve dördüncü şampiyonluk için de büyük avantaj sağlayan Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi’ndeki başarılı sonuçlarla Avrupa’daki popülerliğini zirveye taşıdı.
Deneyimli teknik adamın takımı, kıtanın en zorlu arenasında gösterdiği mücadeleyle dikkatleri üzerine çekti. Bu performans, sadece Türkiye’de değil, uluslararası arenada da Okan Buruk’un adını ön plana çıkardı.
İTALYA'DAN TALİP YAĞMURU
Buruk’un Şampiyonlar Ligi’ndeki göz kamaştırıcı performansı, özellikle İtalya Serie A’dan iki önemli ekibin dikkatini çekti. Deneyimli çalıştırıcıya çok sayıda teklif ulaştığı öğrenilirken, bu ilgilerin ciddi boyutta olduğu belirtiliyor.
Avrupa hedefi güden Okan Buruk’un popülerliği, son dönemde hızla arttı. Kulüp çevrelerinde konuşulanlara göre, İtalyan takımlarının yanı sıra diğer kıta temsilcileri de 52 yaşındaki teknik adamla temas halinde.
GALATASARAY YÖNETİMİNDEN HAMLE
Galatasaray yönetimi, başarılı teknik direktörle önümüzdeki günlerde masaya oturmayı planlıyor. Haziran ayında bitecek sözleşmenin uzatılması için harekete geçilmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk’u kadroda tutmak ve istikrarı sürdürmek istiyor.
Milli arada transfer planlamalarına odaklanan kulüp, yeni sezonda gelecek ve gidecek oyuncularla ilgili görüşmeleri de hızlandırdı. Ancak teknik direktörün geleceği, bu görüşmelerin ötesinde ayrı bir önem taşıyor.
KRİTİK DÖNÜM NOKTASI
Edinilen kulis bilgisine göre Okan Buruk şu an için Galatasaray’da devam etmeyi planlıyor ancak durum mayıs ayında netlik kazanacak.
Avrupa hedefi de olan 52 yaşındaki çalıştırıcının kesin kararını sezon sonunda oluşacak tabloya göre yönetiminde tutumuyla netleşeceği ifade ediliyor.