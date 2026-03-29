Anket firmaları çalışmalarına hız kesmeden devam ederken bir erken seçim anketi de Analist Murat Kızılboğa'dan geldi. Murat Kızılboğa, erken seçimde partilerin oy oranlarına dair detaylı bir analiz paylaştı.
Son seçim anketi sonuçları ortaya çıktı: Erken seçim olursa AKP mi kazanıyor CHP mi?
Analist Murat Kızılboğa, erken seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Kızılboğa'nın analizine göre erken seçimde birinci parti değişmedi.Hava Arabacılar
Murat Kızılboğa’nın anket çalışması, siyasi tabloyu ve olası seçim sonuçlarını değerlendirmesi açısında dikkat çekti.
Türkiye geneli mart ayına ait erken seçim tahminlerine göre CHP birinci parti konumundayken MHP'nin seçim barajı olan yüzde 7'yi geçememesi dikkat çekiyor.
Kızılboğa'nın paylaştığı erken seçim tahmini şöyle:
CHP: Yüzde 33,5
AKP: Yüzde 30,4
MHP: Yüzde 6,3
DEM Parti: YÜzde 9,3
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimde AKP toplam 19 milyon 392 bin 462 (yüzde 35,62) oyla parlamentoda 268, CHP 13 milyon 802 bin 183 (yüzde 25,35) oyla 169, MHP 5 milyon 484 bin 820 (yüzde 10,07) oyla 50, İYİ Parti 5 milyon 275 bin 981 (yüzde 9,69) oyla 43, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 4 milyon 803 bin 922 (yüzde 8,82) oyla 61, Yeniden Refah Partisi 1 milyon 527 bin 48 (yüzde 2,80) oyla 5, Türkiye İşçi Partisi 956 bin 57 (yüzde 1,76) oyla 4 milletvekili kazanmıştı.
Analist Murat Kızılboğa'nın, erken seçim anketi sonuçları sosyal medyada da gündem oldu.