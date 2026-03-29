Yeniçağ Gazetesi
29 Mart 2026 Pazar
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Gündem Son seçim anketi sonuçları ortaya çıktı: Erken seçim olursa AKP mi kazanıyor CHP mi?

Son seçim anketi sonuçları ortaya çıktı: Erken seçim olursa AKP mi kazanıyor CHP mi?

Analist Murat Kızılboğa, erken seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Kızılboğa'nın analizine göre erken seçimde birinci parti değişmedi.

Hava Arabacılar Hava Arabacılar
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Anket firmaları çalışmalarına hız kesmeden devam ederken bir erken seçim anketi de Analist Murat Kızılboğa'dan geldi. Murat Kızılboğa, erken seçimde partilerin oy oranlarına dair detaylı bir analiz paylaştı.

1 9
Murat Kızılboğa’nın anket çalışması, siyasi tabloyu ve olası seçim sonuçlarını değerlendirmesi açısında dikkat çekti.

2 9
Türkiye geneli mart ayına ait erken seçim tahminlerine göre CHP birinci parti konumundayken MHP'nin seçim barajı olan yüzde 7'yi geçememesi dikkat çekiyor.

3 9
Kızılboğa'nın paylaştığı erken seçim tahmini şöyle:

CHP: Yüzde 33,5

4 9
AKP: Yüzde 30,4

5 9
MHP: Yüzde 6,3

6 9
DEM Parti: YÜzde 9,3

7 9
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimde AKP toplam 19 milyon 392 bin 462 (yüzde 35,62) oyla parlamentoda 268, CHP 13 milyon 802 bin 183 (yüzde 25,35) oyla 169, MHP 5 milyon 484 bin 820 (yüzde 10,07) oyla 50, İYİ Parti 5 milyon 275 bin 981 (yüzde 9,69) oyla 43, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 4 milyon 803 bin 922 (yüzde 8,82) oyla 61, Yeniden Refah Partisi 1 milyon 527 bin 48 (yüzde 2,80) oyla 5, Türkiye İşçi Partisi 956 bin 57 (yüzde 1,76) oyla 4 milletvekili kazanmıştı.

8 9
Analist Murat Kızılboğa'nın, erken seçim anketi sonuçları sosyal medyada da gündem oldu.

9 9
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro