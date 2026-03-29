Süper Lig'in iki dev takımı Beşiktaş ve Galatasaray bu sefer de transferde karşı karşıya geldi.
Galatasaray ve Beşiktaş transfer derbisinde: Milli futbolcunun tercihi belli oldu
Süper Lig’in iki dev ekibi, Beşiktaş ve Galatasaray, milli futbolcu için transfer yarışına girdi. Yıldız oyuncunun hangi takımı tercih edeceği ise belli oldu. İşte detaylar…İbrahim Doğanoğlu
İki İstanbul ekibi, Dortmund forması giyen Milli futbolcu Salih Özcan için harekete geçti.
Siyah-beyazlılar, yaz ve ara transfer döneminde sonuçlanamayan Salih Özcan transferini yeniden gündemine aldı.
Orta saha planlamasında öncelikli hedeflerinden biri olan milli futbolcunun menajeri İstanbul’a davet edildi.
BAŞAKŞEHİR DE DEVREDE
Sezon sonunda Dortmund ile sözleşmesi sona erecek 28 yaşındaki Salih Özcan, Galatasaray ve Başakşehir’in de transfer listesinde bulunuyor.
DORTMUND'DAN AYRILIYOR
Alman ekibi, milli orta saha oyuncusunun sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı.
SEZON KARNESİ
Salih Özcan, Borussia Dortmund'da bu sezon 8 maçta yalnızca 32 dakika forma şansı bulabildi.
BEŞİKTAŞ'A DAHA YAKIN
Tecrübeli futbolcunun, Beşiktaş'ın uzun süredir kendisine olan talebinden dolayı siyah-beyazlı ekibe daha yakın olduğu ifade edildi.
Dortmund'da yeteri kadar süre bulamayan Salih, Beşiktaş'ta Galatasaray'a göre daha çok forma şansı bulacağını düşünüyor. Bu durum da transferde siyah-beyazlı ekip adına önemli bir koz olarak öne çıkıyor.
MİLLİ TAKIM RAKAMLARI
Türkiye A Milli Takım formasıyla 27 maça çıkan deneyimli orta saha bu süreçte 1 gol ve 1 asist kaydetti.