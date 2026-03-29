Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), uçuş güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Lityum bataryaların oluşturabileceği riskleri azaltmayı amaçlayan bu karar kapsamında, uçuşlarda taşınabilir şarj cihazı (powerbank) kullanımına önemli kısıtlamalar getirildi. Yeni kuralların 27 Mart 2026 itibarıyla tüm uluslararası uçuşlarda yürürlüğe girdi.
Uçuşlarda yeni kısıtlama: Powerbank kullanımı yasaklandı
Açıklanan düzenlemeye göre yolcular, uçak içerisinde en fazla iki adet powerbank taşıyabilecek. Bu cihazların yalnızca kabin bagajında bulundurulmasına izin verilecek. Valizle birlikte uçağın kargo bölümüne verilen checked bagaj içerisinde powerbank taşınması ise kesin olarak yasaklandı. Böylece olası yangın ve güvenlik risklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri ise uçuş sırasında powerbank kullanımının tamamen yasaklanması oldu. Yolcular artık seyahat boyunca taşınabilir şarj cihazlarını kullanamayacak ve elektronik cihazlarını bu ürünlerle şarj edemeyecek. Buna ek olarak, powerbank’lerin kabin içinde kolay erişilebilir bir yerde tutulması zorunlu hale getirildi. Yolcuların bu cihazları koltuk cebinde, üzerlerinde ya da ön koltuk altındaki el bagajında bulundurmaları isteniyor.
Öte yandan uçuş ekipleri, operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda powerbank taşıma ve kullanma hakkına sahip olmaya devam edecek. Bu durum, kabin ekibinin acil durumlarda veya görev gereği ihtiyaç duyabileceği enerji kaynaklarının kullanımını kapsıyor.
Söz konusu değişiklikler, ICAO’nun Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması Teknik Talimatları (Doc 9284) kapsamında yapılan güncellemelerle yürürlüğe giriyor. Düzenleme, Tehlikeli Maddeler Paneli’nin önerileri doğrultusunda hazırlanarak Hava Seyrüsefer Komisyonu tarafından değerlendirildi ve 36 üyeli ICAO Konseyi tarafından onaylandı. Kararın, örgüte üye 193 ülkeye resmi olarak bildirileceği açıklandı.
ICAO yetkilileri konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kararlar, yolcu powerbanklerinden kaynaklanan ortaya çıkan riskleri ele alarak uluslararası havacılığın güvenliğini daha da güçlendirecek" ifadelerini kullandı.
Yeni uygulamayla birlikte, özellikle son yıllarda artış gösteren lityum batarya kaynaklı olayların önüne geçilmesi ve uçuş güvenliğinin küresel ölçekte daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.
Lityum bataryalar aşırı ısınarak yangın çıkarabilir; uçak kazaları ve cihaz olayları, havacılıkta ciddi güvenlik riskleri oluşturduğunu gösteriyor.