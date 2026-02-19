Geçtiğimiz gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Now TV’de yayınlanan “Yeraltı” dizisinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu’nu arayarak dizinin gençlere verdiği mesajlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ekibe bozkurt tablosu hediye etmek istediğini açıklamıştı.

“Yeraltı” dizisinde Bozo karakterini canlandıran Kaygılaroğlu ise, Bahçeli’nin sözlerine dizinin son bölümünde dikkat çeken bir replikle karşılık verdi.

Başarılı oyuncu, sahnede “Tam umudumu kaybetmiştim. Gördüm, gördüm bir Devlet var. Ama gizli ama derin bir Devlet var” ifadelerini kullanarak izleyicilerin dikkatini çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dizideki bu replik kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı Kaygılaroğlu’nun bu sözlerini Bahçeli’ye gönderme olarak yorumladı.