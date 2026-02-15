Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli, Now TV’de yayınlanan Yeraltı dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ile telefon görüşmesi yaptı.

BAHÇELİ'DEN YERALTI DİZİSİNE ÖVGÜ

Bahçeli, dizide Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması ile ilgili verilen mesajların ve bu temanın örnek bir senaryo çerçevesinde işlenmesinin takdire şayan olduğunu belirtti.

"BOZKURT TABLOSU" HEDİYE EDECEK

Bahçeli, kabul etmeleri halinde dizi oyuncularına bozkurt figürlü bir tablo hediye etmek istediğini ve yapım ekibine çalışmalarında başarılar dilediğini iletti.

Bahçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Bugün Now TV’de yayınlanan ‘Yeraltı’ dizisinin baş rol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu’nu aradım. Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek tüm ekibe başarılar dilerim."