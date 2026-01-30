ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde uzun süredir SDG adıyla desteklediği PKK yapılanmasını destekledi. Aynı ABD, cezaevinden çıkararak yetiştirdiği Ahmet Şara’yı Türkiye’nin yardımıyla Suriye devlet başkanı yaptı ve SDG’yi desteklemekten vazgeçti.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack bu durumu çok net bir şekilde şöyle açıkladı:

“ABD, IŞİD karşıtı bir ortaklık çerçevesinde Suriye'nin kuzeydoğusunda askeri varlık göstermiştir. SDG de 2019 yılına kadar IŞİD'in bölgedeki halifeliğini yenmede ABD’nin en etkili kara ortağı olmuştur. O zamanlar, iş birliği yapılacak işlevsel bir merkezi Suriye devleti yoktu; Esad rejimi zayıflamış, tartışmalıydı ve İran ve Rusya ile ittifakları nedeniyle IŞİD'e karşı uygulanabilir bir ortak değildi. Bugün durum temelden değişti. Suriye, artık, IŞİD'e karşı uluslararası koalisyona katılan bir merkezi hükümete sahiptir. Bu, ABD-SDG ortaklığının varlık nedenini değiştiriyor: SDG'nin sahada IŞİD karşıtı birincil güç olma amacı büyük ölçüde miadını doldurdu, çünkü Şam artık IŞİD hapishanelerinin ve kamplarının kontrolü de dahil olmak üzere güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye hem istekli hem de hazır durumda.”

Tom Barrack, kısaca, “Şam’da HTŞ yönetimi kuruldu, SDG’nin görevi sona erdi” demiş oldu.

***

Tom Barrack’ın sözleri, Türkiye’de de çok tartışıldı, konuşuldu. En çok da “SDG’nin miadı doldu” sözü üzerinde duruldu ve Barrack’ın “SDG’nin son kullanma tarihi geçti” dediği ifade edildi.

ABD, son kullanma tarihi geçen örgütleri yüzüstü bıraktığı gibi, Afganistan ve Suriye örneklerinde olduğu gibi, ülkeleri de kendi kurduğu terör örgütlerinin yönetimine teslim edebilir...

Taliban’ın, 200 komutanının Pentagon’da eğitildiği, 1998 yılından beri biliniyor. El Kaide, Mahir Kaybak’a göre ABD’nin terör eylemlerinde kullandığı bir “marka” idi. Onun yerine IŞİD’i icat ettiler. El Nusra’ya ve HTŞ’ye geçiş yaptılar. Hepsi ABD örgütüdür. Zaten, “IŞİD’i Obama kurdu” diyen de bugünkü başkan Trump’tır.

Yöntem hep aynıdır. ABD tutukladığı örgüt elemanlarından bazılarına özel eğitim veriyor ve yeni bir örgüt kurması için sahneye sürüyor.

Bu bir iddia değil itiraftır! Amerika'nın eski Şam Büyükelçisi Robert Ford, “HTŞ örgütü, İngiliz ve Amerikalı uzmanlar, büyükelçiler ve istihbarat görevlileri tarafından yoğun bir eğitimden geçirildi. İngiltere'nin talebi üzerine Colani'yi Şam'da iktidarı ele geçirmesi için eğitenlerden biriydim. Toplantı ve eğitim 2020 ve 2023 yıllarında İdlib'de gerçekleşti. Heyet Tahrir eş-Şam, Suriye'deki en organize grup olduğu ve Esed'den iktidarı ele geçirmek için doğru zamanı bekledikleri için Esed rejimiyle müzakerelerin çıkmaza girmesinin ardından iktidarı ele geçirmek üzere seçildi. Colani'nin eğitim ekipleri büyükelçiler, strateji uzmanları ve İngiliz istihbaratı ile CIA'den subaylardan oluşuyordu.’’ diye konuyu açıklamıştır.

Colani’nin nasıl yetiştirildiğini bütün dünya biliyor ama ABD, onu devlet başkanı olarak kabul ettirdi. Son olarak, Ahmed Şara 28 Ocak'ta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ziyaret etti. Putin, “Şam yönetiminin toprak bütünlüğünü sağlama çabalarını destekliyoruz” dedi.

***

ABD, 2001 yılında AKP’nin kuruluşunu destekledi. Öyle ki AKP kurulmadan Tayyip Erdoğan’a gönderilen bir gizli belgede, "Ankara, yerel yönetimlere otonomi vermek ve milli hükümetin fonksiyonlarını yerel düzeyde merkezi olmaktan çıkarmak zorundadır. Dünya, bütün hükümetlerden bunu istemektedir." denilmekteydi.

Zaten Graham Fuller de, Fazilet Partisi döneminde, artık Kemalizm’in modasının geçtiğini ve Türkiye’nin “ılımlı İslam”a öncülük etmesi gerektiğini ileri sürüyordu! Fuller, “Fazilet Partisi’ndeki gençlerin baskın çıkacağı ve Yenilikçi Hareket’in Ilımlı İslam’a liderlik yapacağı”nı söylüyordu! O gençler, Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan idi. Fuller, 1996 yılında Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nda Abdullah Gül ile bu konuda bir görüşme de yapmıştı.

***

ABD, AKP sayesinde İslam dünyasında operasyon üzerine operasyon yaptı, Arap baharını İstanbul’da tezgâhladı, Libya ve Suriye’yi de AKP iktidarı sayesinde çökertti. Şimdi sırada İran var. AKP’nin son kullanma tarihi, henüz geçmemiştir.

Anlaşılan o ki AKP’nin miadı, sıra Türkiye’ye gelince dolacak!