Kanal D’nin 2 sezondur ekrana damga vuran dizisi ‘Uzak Şehir’, aldığı reytingler kadar sosyal medyada da çok konuşulmaya devam ediyor.

Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın yer aldığı dizi, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, 2025 yılında sosyal medyada en çok konuşulan diziler arasında adını zirveye yazdırdı. Diziyle ilgili 6 milyon 220 binden fazla paylaşım yapıldığı görüldü. Yayınlandığı haftadan bu yana kendi günü başta olmak üzere sezonun geneline damga vuran dizi, oyuncularının performanslarıyla da çok konuşulmayı sürdürüyor.

Uzak Şehir’i listede sırasıyla Eşref Rüya, Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Rüzgârlı Tepe, Kızıl Goncalar, Veliaht, Halef Köklerin Çağrısı, Teşkilat ve Hudutsuz Sevda takip etti.

Aile sırları sahneye dökülüyor

BKM, sıcak bir aile hikâyesini tiyatro sahnesine taşıyor. Evrim Yağbasan’ın yazdığı ‘Bir Aile Provası’ birbirinden güçlü isimleri bir araya getiriyor.

Devin Özgür Çınar, Fatih Özkan, Hasibe Eren, Sacide Taşaner, Süleyman Kara, Ümit Beste Kargın’ın yer aldığı oyunda trajikomik bir aile hesaplaşması sürprizlerle dolu anlarla seyircilerin karşısında olacak. 16 Şubat’ta perde açacak oyunun tüm tarihleri satışa sunuldu. Oyun, 16, 17 ve 27 Şubat’ta Maximum Uniq Box’ta, 13 Mart’ta Mall of İstanbul MOİ Sahne’de ve 27 Mart’ta ise Maximum Uniq Box’ta izleyicisiyle buluşacak.

Aile içinde yıllardır ertelenen konuşmalar ve küçük hesaplaşmalar, yerini hem komik hem de hızla kontrolden çıkan bir yüzleşmeye bırakacak.

Başarısını ‘altın’ ödülle taçlandırdı

Kumaş katlama sanatı alanında uzmanlaşan Nazife Eser, özgün tasarımlarıyla geleneksel el sanatlarını modern estetik anlayışla buluşturarak dikkat çekiyor. Yıllara dayanan tecrübesi, ince işçiliği ve sanata duyduğu tutku sayesinde her bir çalışmasını âdeta bir sanat eserine dönüştürerek kumaşın dokusunu, rengini ve formunu ustalıkla şekillendiriyor.

Özel tasarım başlıklar ve sanatsal aksesuarlar üreten Nazife Eser, çalışmalarında zarafet, özgünlük ve kaliteyi ön planda tutuyor. Her tasarım, el emeğiyle, sabırla ve büyük bir titizlikle hazırlanırken estetik detaylar, geleneksel motiflerle harmanlanarak modern çizgilerle yeniden yorumlanıyor. Bu yaklaşımıyla hem sektör profesyonellerinin hem de sanatseverlerin beğenisini kazanıyor. Sanata adanmış emeği, yenilikçi bakış açısı ve estetik vizyonuyla Nazife Eser, 22. Altın Başarı Ödülleri’nde ‘Yılın En İyi Kumaş Katlama Sanatçısı’ ödülünü alarak başarısını taçlandırdı.

Tasarımlarıyla kültürel değerleri yaşatmayı ve yeni nesillere aktarmayı amaçlayan Nazife Eser gibi kadınlarımızın çalışma hayatında daha çok yer almasını diliyorum. Tebrikler Nazife Eser…