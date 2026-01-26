TRT 1’de yayınlanan ‘Taşacak Bu Deniz’, 10 Ekim 2025’te izleyici karşısına çıktığı haftadan bu yana hem reytinglere damga vuruyor hem de sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Başrollerinde Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin yer aldığı dizi, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, Aralık ayında en çok konuşulan diziler arasında zirveye yerleşti. Oyuncu performanslarıyla dikkat çeken diziyle ilgili 707 binden fazla paylaşım yapıldığı görüldü.

‘Taşacak Bu Deniz’i sırasıyla listede Halef Köklerin Çağrısı, Veliaht, Uzak Şehir, Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Teşkilat, Ben Leman, Sahtekârlar ve Gözleri Karadeniz takip etti.

‘Hayatımızın En Mutlu Günü’ başlıyor

Absürt mizahı, yüksek temposu ve sürprizlerle dolu hikâyesiyle ‘Hayatımızın En Mutlu Günü’, bu akşam (26 Ocak Pazartesi) 20.30’da KATS Sahne’de prömiyer yapacak.

Başrollerinde Sitare Akbaş, Cengiz Orhonlu, Aşkın Şenol, Mihriban Er ve Gürberk Polat’ın yer aldığı oyun, güçlü kadrosunun enerjisiyle sahnede âdeta bir zincirleme reaksiyon yaratıyor. Her biri ayrı bir komedi damarını temsil eden oyuncular, oyunun temposunu sürekli yükselterek kaosu katman katman büyütüyor. Onur Demircan ve Buket Gülbeyaz’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Buket Gülbeyaz’ın yaptığı komedi oyunu, KATS Sahne ve Bonobo Tiyatro işbirliğiyle sahnelenecek.

Oyun, ideal aile kavramını mercek altına alırken aile içi roller, toplumsal beklentiler ve kusursuzluk takıntısını bol kahkaha eşliğinde sorguluyor. Oyun, prömiyerinin ardından 27 Ocak Salı ile 6, 11 ve 28 Şubat’ta KATS Sahne’de seyirciyle buluşmaya devam edecek.

Fulin’den ‘Yana Yana’ sürprizi geldi

Türk Pop Müziği’nin dikkat çeken yeteneklerinden Fulin, merakla beklenen yeni şarkısı ‘Yana Yana’yı DMC Müzik etiketiyle yayınladı.

Enerjik duruşu ve kendine has tarzıyla tanınan sanatçı, yeni çalışmasında aşkın tutkulu ve çarpıcı yönlerini modern pop sound’u ile harmanlayarak dinleyicisini heyecanlandırdı. Sözleri ve müziği Emre Şakar’a, düzenlemesi Tekir’e ait olan şarkı, akılda kalıcı melodisi ve güçlü ritmiyle dinleyiciyi hemen etkisi altına alıyor.

Klipte ise rengarenk sahneler, eğlenceli detaylar ve Fulin’in sempatik tavırları ile göz alıcı güzelliği birleşiyor; her kareyi dolduran enerjisi izleyeni âdeta ekrana kilitliyor. Fulin, klibi baştan sona ışıldatan bir performansa dönüştürüyor.