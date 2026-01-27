Show TV’de ekrana gelen ‘Rüya Gibi’, yeni gününde izleyici karşısına çıktı.

7 bölüm Salı günü yayınlanan dizi, 8. bölümüyle Pazar akşamı izleyicisiyle buluştu. Dizi, Total’de aldığı 2.97 reytingle 7., AB’de aldığı 2.30 reytingle 6. ve ABC1’de 2.64 reytingle yine 7. sırada yer aldı. Başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı TMC Film imzalı diziye gün değişikliği de yaramadı. Güçlü rakipleri karşısında Salı gününde tutunamayan dizi için bugün yarın final kararı çıkarsa, şaşırmam. Bu tarz yapımların genellikle yaz dönemi için ideal olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü, normal sezonda yarışın içinde olmak kolay değil.

Kanalın ve yapımcının yerinde olsam, sezon finali yaptırırım. Nisan sonu gibi sete çıkıp Mayıs sonuna doğru yaz dönemi için yeniden yayına girmesi daha isabetli bir karar olur.

‘Doğan Bir Pişman’ yeniden hayat buldu

Türk Halk Müziği ve arabesk-fantezi müziğin güçlü yorumcularından Özgür Alter, 1979 yılında Orhan Gencebay’ın sesiyle hafızalara kazınan ‘Doğan Bir Pişman’ı Poll Production etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Orhan Gencebay’a ait şarkının düzenlemesini Samim Sakaryalı ile Fırat Özbaylar yapmış. Esere Kemal Bağbuğ’un yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Yıllar geçse de etkisini kaybetmeden arabesk müziğin en nadide eserleri arasında yer alan şarkı, dinleyiciyi geçmişin duygusal dünyasında bir yolculuğa çıkarıyor.

Özgür Alter, eskiden popüler olan şarkılara özlem duyan müzikseverler için nostaljik bir keşif sunarken şarkı, müzik listelerinin zirvesine göz kırpıyor.

‘Sihirli Flüt’, Şubat ayında perde açıyor

Dünya opera repertuvarının en sevilen eserlerinden ‘Sihirli Flüt’, kuklalarla sahneye taşınıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, müzik, kukla ve anlatının iç içe geçtiği özgün kukla oyunu için provalarına başladı. Tüm zorluklara rağmen insanın kendine olan inancını koruyarak doğru yolu bulabileceğini evrensel bir hikâyeyle sahneye taşıyan ‘Sihirli Flüt’ adlı kukla oyunu, Şubat ayında perdelerini açacak.

Şehir Tiyatroları dramaturgu Şafak Özen’in uyarladığı, Bulgar yönetmen Hristina Arsenova’nın yönetmenliğini üstlendiği ‘Sihirli Flüt’ün besteleri Bulgar besteci Vladimir Djambazov’un imzasını taşıyor. Minik izleyicilere masalsı bir atmosfer sunacak olan oyunun kukla, dekor ve kostüm tasarımları Ayten Öğütcü’ye, ışık tasarımı ise Ali Rıza Tekin’e ait.