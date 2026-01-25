Show TV’de Perşembe akşamları izleyicisiyle buluşan ‘Veliaht’ dizisinin Timur Aslan’ı Akın Akınözü, çok konuşulmaya devam ediyor.

Oyuncu, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, Aralık ayında sosyal medyada en çok konuşulan erkek oyuncular arasında adını zirveye yazdırdı. Oyuncuyla ilgili 511 binden fazla paylaşım yapıldığı görülürken Akın Akınözü, listede 2. kez ilk sırada yer aldı. Daha önce farklı sıralarda kendine yer bulan oyuncu, ilk kez Eylül ayında liderlik koltuğuna oturmuştu.

Akın Akınözü’nü sırasıyla listede İlhan Şen, Kerem Bürsin, Alper Çankaya, Tolga Sarıtaş, Mert Yazıcıoğlu, Atakan Özkaya, Ozan Akbaba, Burak Yörük ve Gökberk Demirci takip etti.

Teoman şarkısına Serdar Ortaç yorumu

Serdar Ortaç, Teoman’ın kült şarkısı ‘N’apim Tabiatım Böyle’yi Bayhan Müzik ve Avrupa Müzik iş birliğinde yayınladı.

Sözleri Teoman ile Rüzgar Pehlivan’a, müziği Rüzgar Pehlivan’a, düzenlemesi ise Tarık İster’e ait şarkı, ‘Teoman Şarkıları’ albümünün ilk eseri olarak dikkat çekiyor. Şarkı, hatalarının farkında olan ama değişmeye niyeti ya da gücü olmayan bir insanın iç dünyasını anlatıyor.

Serdar Ortaç’ın yorumunu beğendim. Harika okumuş. Müzik listelerinin zirvesine göz kırpıyor. Dinleyeni bol olsun.

Kayada Büyüdüm Ben Sergisi açıldı

Melike Abasıyanık Kurtiç’in Kayada Büyüdüm Ben Sergisi, Galeri Nev iş birliğiyle ve Galerist ev sahipliğinde Kale Tasarım ve Sanat Merkezi’nin desteğiyle açıldı.

2024 yılında Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde gerçekleşen Bir Denizkestanesinin Anıları’nın ardından kurgulanan sergi, Melike Abasıyanık Kurtiç’in üretimini, onun düşünme biçimi, form anlayışı ve malzemeyle kurduğu ilişkiyle kesişen sanatçıların üretimleriyle bir arada sunuyor. Bir Denizkestanesinin Anıları sanatçının pratiğini içe doğru yoğunlaşan, katmanlı bir üretim alanı olarak ele alırken ‘Kayada Büyüdüm Ben’, bu evrenden taşan biçimlerin ve düşünsel yönelimlerin başka sanatçı pratiklerinde nasıl yankılandığını araştırıyor.

Sergi, 21 Şubat’a kadar Salı’dan Cumartesi’ye, 11.00–19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.