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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin’in de yer aldığı parti heyeti, Aksaray’da gerçekleştirdiği kapsamlı esnaf ziyaretlerinde vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi. Ziyaretlerde artan maliyetler, ticarette yaşanan durgunluk ve küçük esnafın karşılaştığı sorunlar gündeme gelirken, parti temsilcileri ekonomi ve esnafa yönelik projelerini de paylaştı. Program kapsamında Osman Gezgin, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajla gazilere minnet duygularını da dile getirdi.

AKSARAY’DA ESNAFLA BİREBİR TEMAS

Yeniden Refah Partisi, Aksaray’daki saha çalışmalarını kent merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleriyle sürdürdü. Gün boyu devam eden programda parti heyeti iş yerlerini tek tek ziyaret ederek esnafla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi.

Programa, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin, İsa Ünsal, Aksaray Kurucu İl Başkanı K. Serkan Şimşek, İl Başkanı Muhammed Topaç, Gençlik Kolları Başkanı ile il teşkilatı yöneticileri katıldı.

Cadde ve sokaklardaki iş yerlerine yapılan ziyaretlerde yalnızca esnaf değil, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet edilerek günlük hayata ilişkin değerlendirmeler dinlendi.

ESNAFIN GÜNDEMİNDE EKONOMİK SIKINTILAR VARDI

Ziyaretlerin en dikkat çeken başlıklarından biri ekonomik sorunlar oldu. Parti heyetiyle görüşen esnaflar, özellikle son dönemde karşı karşıya kaldıkları maliyet artışlarının ticaret üzerindeki etkilerini dile getirdi.

Esnafların aktardığı başlıca konular arasında:

Artan işletme giderleri,

Yükselen kira maliyetleri,

Ticarette yaşanan durgunluk,

Alım gücündeki düşüş,

Günlük iş hayatında karşılaşılan çeşitli zorluklar

yer aldı.

Heyet üyeleri, vatandaşlardan gelen görüş ve önerileri tek tek not alarak bunların ilgili parti organlarına iletileceğini ifade etti.

“SAHADAKİ GERİ BİLDİRİMLER YOL GÖSTERİYOR”

Yeniden Refah Partisi temsilcileri, saha ziyaretlerinin yalnızca seçim dönemlerine özgü çalışmalar olmadığını belirterek, vatandaşın sorunlarını yerinde dinlemenin önemine vurgu yaptı.

Parti yöneticileri, doğrudan temasın hem sorunların tespit edilmesi hem de çözüm önerilerinin şekillendirilmesi açısından önemli olduğunu ifade ederek, Aksaray’daki saha çalışmalarının düzenli olarak devam edeceğini kaydetti.

ESNAFA YÖNELİK PROJELER PAYLAŞILDI

Ziyaretlerde yalnızca mevcut sorunlar konuşulmadı. Parti heyeti, Yeniden Refah Partisi’nin ekonomi politikaları kapsamında hazırladığı ve esnafı ilgilendiren çalışmalar hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

Heyet tarafından yapılan açıklamalarda;

üretimin desteklenmesi,

istihdamın artırılması,

küçük ve orta ölçekli işletmelerin güçlendirilmesi,

esnafın ekonomik yükünün hafifletilmesine yönelik hedefler

vatandaşlarla paylaşıldı.

Esnafların yönelttiği sorular da tek tek yanıtlanırken, karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirildi.

AKSARAY’DA SAHA ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Program boyunca samimi görüntülerin yaşandığı ziyaretlerde parti yöneticileri, Aksaray’ın farklı mahalle ve bölgelerinde vatandaşlarla buluşmaya devam edeceklerini açıkladı.

İl Başkanı Muhammed Topaç ve teşkilat üyeleri, yerel ölçekte sürdürülen saha faaliyetlerinin temel amacının vatandaşın beklentilerini doğrudan dinlemek olduğunu belirterek, esnaf ziyaretlerinin bu çalışmaların önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

OSMAN GEZGİN’DEN GAZİLER GÜNÜ MESAJI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin, Aksaray programı kapsamında 19 Eylül Gaziler Gününü de unutmadı.

Gezgin, yayımladığı mesajında vatan uğruna fedakârlık gösteren gazilere teşekkür ederek, onların milletin ortak değeri olduğunu vurguladı.

Mesajında, gazilerin gösterdiği fedakârlığın gelecek nesiller için önemli bir miras olduğuna dikkat çeken Gezgin, tüm gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlayarak sağlık, huzur ve uzun ömür temennisinde bulundu.

ESNAF ZİYARETLERİ DEVAM EDECEK

Yeniden Refah Partisi heyetinin Aksaray’da gerçekleştirdiği ziyaretler, hem esnafın talep ve beklentilerinin yerinde dinlenmesi hem de partinin yerel düzeyde yürüttüğü saha çalışmalarının devamı niteliğinde değerlendirildi.

Parti temsilcileri, vatandaşla doğrudan temas kurmayı sürdüreceklerini belirterek, Aksaray’ın farklı noktalarında benzer ziyaret ve buluşmaların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ifade etti.