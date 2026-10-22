İnternet gazetelerinin haber sunum anonsları bence oldukça ilginçleşmeye başladı.

Biliyorum amaç haberlerini okutmak…

Evet, doğru!

Amaç merak uyandırmak…

Evet, haberi okutmanın dürtüsü merak.

Bu da doğru

Amaç okunurluk oranını yükseltmek, dolayısıyla da kendisine değer katmayı sağlamak.

Buna da tamam!

Ancak Türkiye’nin en kaliteli liselerinin güya ‘olumsuz(muş)’ gibi gösterilmesi, çok da doğru gelmiyor bana.

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‘sözcügazetesi.com.tr’nin 20 Ekim tarihli “haberlerin sunumunda’ 17. sırada yer alan ‘Türkiye’nin en iyi lisesi belli oldu’ haberinin haber başlığı olarak, “Ne Kabataş ne Galatasaray: Türkiye’nin en iyi lisesi belli oldu” denilmesinden siz ne anlarsanız bilemem ama ben anladığımı söyleyeyim.

“Türkiye’nin ilk onunda ne Kabataş lisesi ne Galatasaray lisesi var” anlarım.

Doğrusunu isterseniz, biraz olsun sevinsem de üzülürüm!

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Neden üzülürüm?

Haberi okuduğumda, Türkiye’nin bu iki köklü lisesinin performans düşüklüğü sergilemiş olma ihtimali sonucu -ülkenin övünç kaynağı liseleri- listede yer almayacakmış izlenimini edinmeme neden oldu.

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Pekâlâ, neden biraz olsun sevinirim?

Elbette Anadolu’muzdaki diğer devlet liselerimiz de bu başarı yarışına katılmış olmaları beni mutlu eder ve ilk On’da daha önce olmayan bir devlet lisesinin adının yer alması mutluluk verir.

Kaldı ki bu iki lise gerçekten de eğitim camiamız içinde ‘Marka liseler’.

“Ne Kabataş ne Galatasaray: Türkiye’nin en iyi lisesi belli oldu” şekilde bir başlık atılması, okullarımızın ‘Marka değerlerine haksızlıktır’ diye düşünüyorum.

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Şimdi diyeceksiniz ki bu spotta ne var da ‘Marka değerlerine haksızlık olsun!’ diyorsun?

Bu spot, haberi okutsa da iki lisemiz için de özünde ilk etapta olumsuzluğu çağrıştığı için haksızlık var.

Siz istediğiniz kadar haberin içinde bu iki lisenin ilk üçte olduğu detayını paylaşın. Başlıkta bu liselerin ilk üçe dahi giremediği ima ediliyor.

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Ne yalan söyleyeyim, haberi okuduğumda bu liselerin performans kayıplarından (!) cidden üzülmüş, ancak haberin içinde öyle olmadığını görünce de elbette mutlu olmuştum.

Kaldı ki Kabataş lisesiyle birlikte at başı giden İstanbul Erkek Lisesi’nin sonra Galatasaray Lisesi’nin kalitesi de asla tartışılmaz.

Dilerim bu liselerimiz başarılarını hep sürdürürlerken, diğer devlet okullarının bu liseleri zorlamalarını da canı gönülden isterim.

İsterim elbette ya, biz de bu liselerle ilgili olumsuzluk çağrıştıran bir paylaşım yapılmasak hani!

Doğrudan söylesek diyorum hani.

İnanın yapılan haber yine okunurdu.

Mesela, onuncu lise anons edilse dahi merak etmeyin bu sefer de birinci lise merak edilir, yine okunurdu.

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Olumlu insanlarla…

Olumlu kurumlarla…

Olumlu çalışmalarla ilgili olumsuzluk ifadesinin kullanılması o insanlara…

O kurumlara…

O çalışmalara haksızlıktır, diye düşünüyorum.