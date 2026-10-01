İnşallah milleti yanıltmaz!

Şu bir hafta, on gündür ülkede 8 şiddetinde bir ‘Fon depremi’ etkisi sürüyor.

Öyle olunca da Sayın Cumhurbaşkanı; “Milletin hakkına el uzatan karşısında bizi bulur” dedi.

Bu açıklama bir nebze de olsa mağdurların yüreğine su serpmiş olmalı.

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Özellikle görsel medyanın haber ve yorumcularına bakılırsa, ortada çok büyük bir mağduriyet söz konusu.

Ortalık yangın yerine dönmüş.

Milyarlarca lira haksız kazanç sağlamalardan söz ediliyor.

On binlerce, -yakınlarıyla ve ticaret ilişkileri içinde olanlarla birlikte- yüz binlerce insan mağdur olmuş.

Dolayısıyla da Sayın Cumhurbaşkanı’nın ağzından çıkanlar önemli elbette!

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Bu 8-10 gündür yaşananlar daha çok su götüreceğe benziyor.

Öyle anlıyorum.

Bir numaranın yaptığı açıklamalar ise mağdurları rahatlatmak yönünde.

Doğru da yapılıyor elbette, yapılan açıklamalar gerçekleşmezse, o zaman durum çok daha vahim sonuçlar doğurur.

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Sayın Cumhurbaşkanı konuyla ilgili:

“Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın!” diyor ya, niye öyle dedi onu anlamadım.

25 yıldır ülkenin yönetimi kendilerinde olduğu halde…

Ne sözler verilip neler gerçekleştirilip, gerçekleştirilmediği bilindiği halde kim, hangi konuda neyi karıştırıyor olabilir, o da belirsiz!

Neyse, bu benim şu anki konum değil.

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Fon krizi bu noktaya gelmeden önce Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek’in bu işten haberi olduğunu kendisi söyledi.

“Niyeyse sessiz kalındığı” yönündeki sorunun cevabını ise Sayın Bakan şu ana kadar açıklamadı. Ya da ben atladım.

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Şimdi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107 maddesi:

“Haksız kazancın miktarı 500 bin TL’den az olmamak şartıyla, iki katı hazineye geri ödenir ise; kişi hakkında hiçbir cezaya hükmolunmaz.

Soruşturma evresinde ödeme yapılırsa; hapis veya adli para cezası yarı oranında indirilir.

Kovuşturma evresinde ödeme yapılırsa da (Hüküm verilinceye kadar); oran üçte biri oranında düşürülür.” diyor.

Öyle olunca da 2,2 milyar lirayı iade eden Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Hanımefendi’ye nasıl bir hukukî uygulama yapılacak?

Çünkü Sayın Eski Bakan, haksız kazancın iki katını değil, sadece kazancı kadarını yatırmış.

Bunun yasal olarak önünün ve arkasının soruşturulması da yapılacak mıdır acaba?

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Çünkü İBB davasıyla ilgili ‘Yolsuzluk’ iddiasıyla bugün yüzlerce insan -işin önünün, arkasının araştırılması için- tutuklu yargılanıyor.

Sayın Eski Bakan’ın, Sayın Cumhurbaşkanı’ndan affını istemiş olması, kendisiyle ilgili konunun kapatılmış olması anlamına mı gelir?

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Soruşturmanın selameti için istifa etmesi elbette güzel, ancak ortada araştırmayı gerektiren bir konu varsa, muhatapları sorgulanmazlar mı mesela?

Çünkü Vatandaş devlete güvenerek o fonlara paralarını yatırmış.

Tek adam Rejimi’nin Başkanı da kısa sürede mağdurların mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde yeşil ışık yaktı zaten.

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Bu mağduriyetin giderilmesiyle ilgili, kendi adıma Tek Adam Rejimi’nin Başkanı’na inanmak istiyorum.

Millet de inanmak istiyor!

İnşallah milleti yanıltmaz!