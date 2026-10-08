Bugünlerden yaşadığımız olaylar yüzünden, güven mekanizmamız iyiden iyiye bozuldu.

Her şeyden kuşkulanır olduk.

Kim bilir bundan böyle daha neleri karşımıza çıkartacaklar.

Baksanıza milletin parasını bir güzel FONdiplenmiş!

Ne âlâ memleket!

*

“Vurdu da geçti” demeyi çok isterdim ya, diyemiyorum işte.

Geçmedi ki?

Geçer mi?

Valla yeni başka şeyler çıkmasın da!..

*

Baksanıza, artçıları da sökün edip peyderpey geliyor.

İşin içinde para olunca görünen o ki kimsenin hayır dediği yok.

Bir Savcı’nın bir yıl içindeki hesap hareketlerinin toplamı tutarı 640 milyon lira olmuş.

“Nasıl olabilir, olabilir mi böyle bir şey?” diyeceğim ya, olmuş işte!

*

1 Ekim 2026 tarihli Sözcü gazetesi internet sayfasında yer alan habere göre “Kurişler dosyası kapsamında yapılan MASAK incelemesinde, Mardin'de görev yapan Cumhuriyet Savcısı Y.D.'nin hesaplarında 2017-2026 yılları arasında 629 milyon 434 bin liralık para girişi ve yaklaşık 640 milyon liralık para çıkışı tespit edildi.” deniliyor.

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Evet bu fonlamak değil, ama devlet memuru bir savcının hesaplarında bu kadar büyük para hareketliliği sahiden kafa karıştırıcı.

Düz mantıkla bakıldığında şaşırtıcı olsa da söz konusu Sayın Savcı’nın hesabında bu hareketlilik tespit edilmiş.

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Kendi adıma adaletin içinde;

Ahlâk…

Güven…

Şeffaflık…

Şüpheye meydan vermeme…

Eşitlik ve tarafsızlık (Doğrudan ve haklıdan taraf olma) vardır, diye biliyorum.

O nedenle de bir savcının hesabında, bu kadar büyük bir para hareketi oluyorsa, o da insanı şüpheye düşürüyor.

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Diğer taraftan yurdum insanının parası;

“‘FON VURGUNU’ adı altında kendi memleketinde, aklın alamayacağı miktarda haksız kazanç vurgunu yapabiliyorlarsa…

Sabahın 05.00’inde ters kelepçeli olarak insanlar evlerinden alınmıyorlarsa…

Üstelik kapının açılmasıyla birlikte evin hanımı görüntüleniyor, o görüntüler de medyaya servis yapılmıyorsa…

Yargılaması da tutuklu yapılmıyorsa…

Dışarıdan bakanlara ‘Böyle bir ülkede, iktidar yanlılarına bir şey yapılmıyor’ izlenimi veriyorsa, adalet hep onları koruyup kolluyor sorusu niye sorulur peki?” denilirse insan haksızlık mı etmiş olur?

Doğrusu; hak, hukuk ve adaletin hâkim olduğu bir yerde, böyle şeylerin olabileceğini de düşüneniyorum.

Kaldı ki -üç aylığına görevden uzaklaştırılan- o savcının hesap hareketlerinin incelenmesi sonrasında da bir şey çıkacağını sanmıyorum.

*

O Sayın Savcı, kendince bir yerlerden bir ışık görmemiş olsa, hesabında böyle bir hareketlilik niye yaşansın ki?

Baksanıza Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı Fatma Betül Kaya Sayan -bırakalım sabahın köründe evinden alınmasını, yazımı gazeteye gönderdiğim ana kadar- ifadeye bile hâlâ çağırılmamıştı.

Çağırılır mı?

Çağrılması adaletin itibarı açısında önemli.

Vatandaşın kendilerine olan güvensizliği, bir nebze de olsa azalsın isteniyorsa ifadeye çağrılmalı derim.

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Niye?

*

Benim ülkemde adalet herkese eşit olsun istiyorum da ondan.

Ülkemin Sayın Adalet Bakanı öyle diyor da ondan.

Ben de Sayın Adalet Bakanı’nın sözüne inanmak istiyorum da ondan.

*

Görelim bakalım FON’U, adaletin terazisi nasıl tartacak?