Hayat, ne karmaşık bir şeymiş be kardeşim!

Bazen, “Hayat nedir?” diyorum?

Bazen “Yaşamak’ ya da Yaşam nedir?” diyorum.

Elbette yat, kalk…

Ye, acık…

Tekrar ye…

Çalış, çabala, uğraş…

Çocuk büyüt…

Onların yarınlarını düşün…

Sonra emekli ol…

Yaşlan çekil bir kenara…

Arkadan gelenler seni küçümsesin…

Yaptıklarını beğenmesinler.

Ama bilsinler ki yarın, onlar da aynı süreci yaşayacak.

Hayat belki de böyle bir şey!

*

Yarınlarda ne olacağını bilememek ve o bilinmezliği bilinirliğe çevirebilmek gibi bir şey belki de hayat.

Ne bileyim benim küçük aklım öyle diyor.

*

Belki de hayat ‘HİÇ’e ulaşabilme yolculuğu.

Yani bir yolculuktur hayat.

Yani, ‘Hiç’tir aslında.

Onca uğraşının…

Kavganın…

Küsmelerin…

Mutluluklarının…

Gözyaşlarının…

Daha bilmem ne kadar neyin sonrasında, kocaman harflerle karşımızda duran ve hiçbirimizin o hiçliğin farkına varamadığımız ‘HİÇ!’

*

Mesela, birileri “Bir arayıştır” dese, yanlış mı?

Doğru…

Belki de aradığı bir şeyi bulmak içindir o arayış.

Neyi arıyordur mesela?

Önce kendini…

Sonra da yakın çevreden başlayarak neyi aramak isteniyorsa onu bulabilmek için peşine düşülen bir arayıştır hayat.

*

Aslında hayatın tanımına dair doğrulardan birini söylemiş olur o kişi “Hayat bir arayıştır” derken.

Belki de o kendini hep bir arayaşın içinde bulduğu için hayatı da ‘Arayış’ olarak neden tanımlamasın ki?

Bence çok normal!

*

Mesela, hayatı tiyatro ile uğraşmakla geçen biri için hayat, niçin ‘Tiyatro’ olmasın ki?

Kendisini tiyatronun içinde bulan biri hayatın da ‘Bir Tiyatro’ olduğunu düşünüp, niye söylemesin?

Her birimiz kendi penceremizden bakarken, hayatı da oralardan gördüklerimiz olarak düşünmüyor muyuz?

Ben, biraz da öyle düşünüyorum.

*

Hayatı mücadeleyle geçen biri, hayat tanımlamasını niçin “Hayat mücadeledir” demesin ki?

Hayatı, en çok da mücadele ederek öğrenmiş biri için hayatın mücadele olmasından daha anlamlı ne var ki?

*

Birisi de hayatı hiçbir şekilde durmadan öğrenmek olarak niye tanımlamasın?

‘Sürekli öğrenmenin’ içinde olan biri için hayatın kendisi o değil midir zaten?

Yanılıyor muyum?

Mesela, sürekli ihanet gören biri için hayat; ‘Görülen ihanetlerin bir arada olma hali’ olarak neden tanımlanmasın ki?

*

Anlaşılan o ki efendim ‘HAYAT’I tek bir sözcüğe sığdırmak mümkün değil.

Niye değil biliyor musunuz?

Her birey bir hayattır. Hayatın da ta kendisidir de ondan.

Hayat insanın kendisidir.

İnsan yoksa, hayat da yoktur da ondan.

Buradan da anlıyorum ki hayat insanın sahip olmak veya kavuşmak için peşine düştüğü her şeydir.

*

Belki de kovalamaktır hayat!

Hak yemeği alışkanlık haline getirmektir belki de ne bileyim!

*

Belki de hayat yalanın alışkanlık haline getirildiği bir dünyadır.

*

Bu içinde yaşadığımız dünyada, en çok da bunlar var biliyor musunuz

Araştırmak yok…

Aşk yok…

Sevgi yok…

Yaşama isteği yok…

Duygu ve hasasiyet yok…

Mücadele yok…

*

Bugün belki de her birini bir tarafa bırakalım, ne bileyim hayat ‘Para’dır mesela.

Baksanıza belki de insanoğlu, tekmilimiz birden hayatın ‘PARA’DAN ibaret olduğunu düşünüyor ve hayatın tam olarak merkezine de ‘PARA’YI koyuyoruzdur.

*

Eskiden öyle değildi ama!

Eskiden hayatın içinde, merkezinde kocaman bir ‘İNSAN’ vardı.

Duygusu…

Hassasiyeti…

Aşkı…

Sevgisi…

Sevdası…

Merhameti…

İmecesi…

Ahlâkı…

Ve güzel yanı ile kocaman bir ‘İNSAN’ vardı.

İnsan parayı yönetirdi.

Ve dahi insan parayı yönetirken, şimdilerde para, insanı koşar adımla peyderpey yönetir oldu.

*

Belki de hayat bir ‘Kandırmacadır’ ne bileyim!

Belki de o kandırmacanın en büyük aracı da PARA!

Olamaz mı?

*

Aman!!!

Hayat ne ise ne?

Üç günlük bir ömür değil mi aslında hayat denilen şey?

Sonra da bunun bir hesabı yok mu?

Hem ‘Hiç’ olup gitmiyor muyuz?

Hayat belki de ‘Hiç’tir be kardeşim’

Kim ne derse desin. Onun ötesinde de bir şey değildir.

*

Of be!

Yoruldum valla!

Hayat, ne karmaşık bir şeymiş be kardeşim!

Yazması bile yoruyormuş insanı!

Hayat insanı yoran bir şeydir belki de ne bileyim!