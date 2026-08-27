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Silah şirketi sahibi Serdar Özyurt dosyaya dahil edildi ve firari olduğu açıklandı. YENİÇAĞ şirket belgelerinin izini sürdü. Küçük tutuklandıktan sonra silah şirketi sahibi Özyurt yaptığı hamleyle Bilal Erdoğan’a mı mesaj verdi? İşte belgeler…

TGRT’de program yapan ve Türkiye Gazetesi’nde ise yazılar kaleme alan Cem Küçük 27 Temmuz’da görevinden ayrıldı.

Cem Küçük’ün görevinden ayrılmasının ardından kulislere farklı yorumlar yansıdı. Küçük’ün görevine siyaset yorumları nedeniyle son verildiği iddiaları ortaya atıldı.

31 Temmuz’da ise gözaltına alınan Cem Küçük “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla tutuklandı.

Cem Küçük’ün İBB davasındaki iftiraları nedeniyle tutuklandığı konuşulmaya başlandı.

Ancak, Cem Küçük’ün yakın arkadaşı Gökçeklerin Beyaz TV’sinde program yapan Tahir Sarıkaya 3 Ağustos’ta aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Tahir Sarıkaya ise 4 Ağustos’ta “şantaj” suçlamasıyla tutuklandı.

Sarıkaya ile ilgili hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferlerinin olduğu, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı iddia edildi.

Bu tutuklamaların ardından silah şirketi sahibi Serdar Özyurt’un adı gündeme geldi.

Serdar Özyurt 6 Ağustos’ta sosyal medya hesabından “Son dönemde şahsım hakkında sistematik şekilde yürütülen yalan, iftira ve algı operasyonlarını hayretle takip ediyorum” cümlesiyle başlayan bir açıklama yayınladı.

Özyurt “Şimdi tek tek cevap veriyorum. ‘Serdar Özyurt silah kaçakçısıdır.’ Bu iftirayı atanlara açık çağrımdır. Türkiye’de veya dünyanın herhangi bir ülkesinde şahsımın silah kaçakçılığı yaptığına ilişkin tek bir mahkeme kararı, tek bir resmi belge veya tek bir somut delil varsa açıklayın” diyordu.

Cem Küçük hakkında MASAK raporu hazırlandı ve 2019-2026 yılları arasında 35 milyon 132 bin lira para girişi tespit edilirken, 5 milyon liralık bölümü için açıklamalarının yetersiz olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Küçük’ün “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla tutuklandığı soruşturmayı genişletti.

Soruşturma genişletildi ve iki gün önce yani 25 Ağustos’ta silah şirketi sahibi olan Serdar Özyurt, İsmail Çanak ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Dosyaya “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “fuhuş” suçlamalarının da eklendiği kaydedildi.

Serdar Özyurt ve İsmail Çanak’ın telefonlarını evlerinde bırakarak kaçtığı iddia edilirken Ahsen Melek Kocatürk'ün ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Soruşturmanın genişlemesi ve silah şirketi sahibi Serdar Özyurt’a uzanmasıyla, bu silah şirketi ve Özyurt’un kamuoyunda tanınan isimlerle buluşmaları medyada yer aldı.

Ahmet Hakan’dan Hande Fırat’a gazeteciler ile eski Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’e kadar bazı fotoğraflar yayınlandı.

Serdar Özyurt’un silah şirketini ise YENİÇAĞ araştırdı.

Serdar Özyurt’un silah şirketinin adı Özyurt Grup Yatırım Holding Anonim Şirketi’ydi.

Serdar Özyurt’un yönetim kurulu başkanı olduğu şirkette, Cem Küçük’ün TGRT’den ayrıldığı gün yani 27 Temmuz’da bir karar alındı.

Şirketin ticaret unvanı BMZ Holding Anonim Şirketi olarak değiştirildi. Bu karar Tahir Sarıkaya tutuklandıktan bir gün sonra yani 5 Ağustos’ta Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlandı.

Cem Küçük TGRT’den ayrıldığında Serdar Özyurt aynı gün şirketinin adını değiştirme kararı aldı.

Serdar Özyurt’un “BMZ Holding” adını seçmesi ise dikkat çekti.

“BMZ Holding” deyince akla ilk gelen ise Bilal Erdoğan’ın çok tartışılan aile şirketi, BMZ GROUP DENİZCİLİK VE İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ.

Kardeşi, amcası ve eniştesinin de yer aldığı aile şirketinde Bilal Erdoğan hala aktif yönetim kurulu üyesi olarak yer alıyor.

Serdar Özyurt hakkında gözaltı kararı verilmeden yaklaşık bir ay önce şirketinin adını “BMZ Holding” olarak değiştirmesi dikkat çekti

Bilal Erdoğan ile hiçbir bağlantısı olmayan ve ticari ilişkisi olmayan Serdar Özyurt’un neden bu isim değişikliğini yaptığı ise merak konusu…