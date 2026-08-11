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Kaynak: İHA

Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Festy Oseiwe Ebosele transferiyle kulüp tarihinde bir ilke imza attı.

24 yaşındaki futbolcu, Erzurumspor FK forması giyen ilk İrlanda Cumhuriyeti vatandaşı oyuncu olacak.

ERZURUMSPOR'DA 46. ÜLKE

Kulüp tarihinde bugüne kadar 45 farklı ülkeden futbolcu Erzurumspor FK formasını giydi. Ebosele'nin transferiyle bu sayı 46'ya yükselecek.

Böylece İrlanda Cumhuriyeti de Erzurumspor'un tarihinde futbolcu transfer ettiği ülkeler arasına ilk kez katılmış olacak.

İNGİLTERE VE İTALYA'DA FORMA GİYDİ

Sağ bek pozisyonunda görev yapan Ebosele, kariyerinde Derby County, Udinese, Watford ve Başakşehir formalarını giydi.

24 yaşındaki futbolcu, kulüp kariyerinin yanı sıra İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da görev yaptı.

GEÇEN SEZON BAŞAKŞEHİR'DEYDİ

Ebosele geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla lig ve kupa organizasyonlarında 20 maçta kadroda yer aldı.

Bu karşılaşmaların 11'ine ilk 11'de başlayan İrlandalı sağ bek, sezonu 1 golle tamamladı.