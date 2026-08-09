Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, kadrosunda bulunan Festy Ebosele ile ilgili kararını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüp, 24 yaşındaki İrlandalı futbolcunun sezon sonuna kadar Erzurumspor FK'ya kiralandığını açıkladı.

Başakşehir'den Festy Ebosele kararı: Erzurumspor FK'ya kiralandı - Resim : 1

SEZONU ERZURUMSPOR'DA GEÇİRECEK

Kulüpten yapılan açıklamada, Ebosele'nin 2026-2027 sezonunun sonuna kadar Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK forması giyeceği belirtildi.

Sağ bek pozisyonunda görev yapan futbolcu, yeni sezonda düzenli forma şansı bulmak için Erzurum temsilcisinde mücadele edecek.

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GEÇEN SEZON 20 MAÇA ÇIKTI

Festy Ebosele, geride kalan sezonda Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda 20 karşılaşmada görev aldı.

24 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 1 gol kaydederek takımına katkı sağladı.