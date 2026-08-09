Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, kadrosunda bulunan Festy Ebosele ile ilgili kararını duyurdu.
Turuncu-lacivertli kulüp, 24 yaşındaki İrlandalı futbolcunun sezon sonuna kadar Erzurumspor FK'ya kiralandığını açıkladı.
SEZONU ERZURUMSPOR'DA GEÇİRECEK
Kulüpten yapılan açıklamada, Ebosele'nin 2026-2027 sezonunun sonuna kadar Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK forması giyeceği belirtildi.
Sağ bek pozisyonunda görev yapan futbolcu, yeni sezonda düzenli forma şansı bulmak için Erzurum temsilcisinde mücadele edecek.
GEÇEN SEZON 20 MAÇA ÇIKTI
Festy Ebosele, geride kalan sezonda Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda 20 karşılaşmada görev aldı.
24 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 1 gol kaydederek takımına katkı sağladı.