Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Muhammet Bayram gram altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Tarih verdi

Muhammet Bayram gram altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Tarih verdi

Altın fiyatlarında geçen hafta yaşanan ani yükseliş ve küresel piyasalardaki hareketlilik gözleri yeni haftaya çevirdi. Canlı yayında piyasaları değerlendiren Ekonomist Muhammet Bayram, gram altının tarihi zirvelere doğru emin adımlarla ilerlediğini belirterek 7.000 TL seviyesi için tarih verdi.

Cemile Kurel Cemile Kurel
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Muhammet Bayram gram altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Tarih verdi - Resim: 1

"Gram Altın 7 Bin Lirayı Görebilir"

Gram altının 6.000 TL seviyelerinden 6.800 TL bandına kadar yükseldiğini belirten Muhammet Bayram, yükseliş trendinin başladığına dikkat çekti:

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Muhammet Bayram gram altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Tarih verdi - Resim: 2

"ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirme ihtimali ve faiz artırma olasılığının düşmesi doğrudan altın fiyatlarını tetikledi. Yatırımcılar tahvilden çıkıp altına yöneldi.

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Muhammet Bayram gram altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Tarih verdi - Resim: 3

Ağustos ayının ortasındayız, önümüzde Eylül ve Kasım seçimleri var.

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Bu ay içerisinde gram altının 7.000 TL civarına gelmesini bekliyorum."

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Muhammet Bayram gram altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Tarih verdi - Resim: 5

Altının Yükselmesini Sağlayan 5 Temel Neden

Canlı yayında altını rekora taşıyan faktörler şu şekilde sıralandı:

ABD İstihdam Verileri: Verilerin beklenenin aksine eksi seviyeye gerilemesi ABD ekonomisinde işlerin yolunda gitmediğini gösterdi.

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Muhammet Bayram gram altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Tarih verdi - Resim: 6

Fed Faiz Beklentisi: Faiz artırım ihtimali yüzde 80'lerden yüzde 40'a düşerken, faiz indirimi beklentisi piyasada yüzde 60 oranında fiyatlanmaya başladı.

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Muhammet Bayram gram altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Tarih verdi - Resim: 7

Çin'in Dev Altın Alımı: Çin Merkez Bankası, Haziran ayında tek başına 173 ton altın alımı gerçekleştirerek rezervlerini artırdı.

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Petrol Fiyatlarındaki Gerileme: Petrolün varil fiyatındaki düşüş, enflasyon ve faiz baskısını azaltarak altını destekledi.

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Savaş Risklerinin Fiyatlanması: Piyasanın jeopolitik gerilimleri büyük oranda satın almasıyla altın kendi rotasını faiz politikalarına endeksledi.

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"Doların Tahtı Sallanacak": JP Morgan CEO’sunun Çarpıcı Açıklaması

JP Morgan CEO'sunun "ABD liderliğini koruyamazsa dolar 25 yıl içinde küresel rezerv para statüsünü kaybedebilir" açıklamasını da değerlendiren Bayram, sürecin kaçınılmaz olduğunu savundu:

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Muhammet Bayram gram altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Tarih verdi - Resim: 11

Çin'in Ticaret Dominasyonu: Çin tek başına ABD, Almanya ve Japonya'nın toplamı kadar üretim yapıyor ve küresel perakende ticaretinin yüzde 28'ini elinde tutuyor.

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Muhammet Bayram gram altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Tarih verdi - Resim: 12

Doların Gerileyen Payı: Dünyadaki dolar kullanımı yüzde 80'lerden yüzde 38 seviyelerine kadar geriledi.

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Muhammet Bayram gram altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Tarih verdi - Resim: 13

Güvenli Liman Yine Altın: Dolar tahtını kaybettikçe ve kripto varlıklar beklenen istikrarı sağlayamadıkça merkez bankaları altın stoklamaya devam edecek.

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Muhammet Bayram gram altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Tarih verdi - Resim: 14

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