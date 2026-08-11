Muhammet Bayram gram altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Tarih verdi

"Gram Altın 7 Bin Lirayı Görebilir"
Gram altının 6.000 TL seviyelerinden 6.800 TL bandına kadar yükseldiğini belirten Muhammet Bayram, yükseliş trendinin başladığına dikkat çekti:
"Gram Altın 7 Bin Lirayı Görebilir"
Gram altının 6.000 TL seviyelerinden 6.800 TL bandına kadar yükseldiğini belirten Muhammet Bayram, yükseliş trendinin başladığına dikkat çekti:
"ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirme ihtimali ve faiz artırma olasılığının düşmesi doğrudan altın fiyatlarını tetikledi. Yatırımcılar tahvilden çıkıp altına yöneldi.
Ağustos ayının ortasındayız, önümüzde Eylül ve Kasım seçimleri var.
Bu ay içerisinde gram altının 7.000 TL civarına gelmesini bekliyorum."
Altının Yükselmesini Sağlayan 5 Temel Neden
Canlı yayında altını rekora taşıyan faktörler şu şekilde sıralandı:
ABD İstihdam Verileri: Verilerin beklenenin aksine eksi seviyeye gerilemesi ABD ekonomisinde işlerin yolunda gitmediğini gösterdi.
Fed Faiz Beklentisi: Faiz artırım ihtimali yüzde 80'lerden yüzde 40'a düşerken, faiz indirimi beklentisi piyasada yüzde 60 oranında fiyatlanmaya başladı.
Çin'in Dev Altın Alımı: Çin Merkez Bankası, Haziran ayında tek başına 173 ton altın alımı gerçekleştirerek rezervlerini artırdı.
Petrol Fiyatlarındaki Gerileme: Petrolün varil fiyatındaki düşüş, enflasyon ve faiz baskısını azaltarak altını destekledi.
Savaş Risklerinin Fiyatlanması: Piyasanın jeopolitik gerilimleri büyük oranda satın almasıyla altın kendi rotasını faiz politikalarına endeksledi.
"Doların Tahtı Sallanacak": JP Morgan CEO’sunun Çarpıcı Açıklaması
JP Morgan CEO'sunun "ABD liderliğini koruyamazsa dolar 25 yıl içinde küresel rezerv para statüsünü kaybedebilir" açıklamasını da değerlendiren Bayram, sürecin kaçınılmaz olduğunu savundu:
Çin'in Ticaret Dominasyonu: Çin tek başına ABD, Almanya ve Japonya'nın toplamı kadar üretim yapıyor ve küresel perakende ticaretinin yüzde 28'ini elinde tutuyor.
Doların Gerileyen Payı: Dünyadaki dolar kullanımı yüzde 80'lerden yüzde 38 seviyelerine kadar geriledi.
Güvenli Liman Yine Altın: Dolar tahtını kaybettikçe ve kripto varlıklar beklenen istikrarı sağlayamadıkça merkez bankaları altın stoklamaya devam edecek.
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